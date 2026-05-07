Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Zahraničie

Na územie Lotyšska dopadli dva drony zo smeru od Ruska

.
Ilustračná snímka dronu. Foto: TASR/AP

Jeden z dronov narazil do zariadenia na skladovanie ropy v meste Rezekne, vzdialeného približne 40 km od ruských hraníc.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Riga 7. mája (TASR) - Dva drony z prichádzajúce zo smeru od Ruska narušili vzdušný priestor Lotyšska, ktoré je členskou krajinou NATO, a havarovali na jeho území, uviedla vo štvrtok ráno lotyšská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

Jeden z dronov narazil do zariadenia na skladovanie ropy v meste Rezekne, vzdialeného približne 40 km od ruských hraníc, v regióne Latgale na východe krajiny, uviedol s odvolaním sa na tamojšiu políciu verejnoprávny spravodajský portál LSM. Na mieste dopadu dronu vypukol aj požiar, v čase príchodu hasičov však už nehorel, dodal.

Lotyšské úrady vydali varovania pred dronmi pre obyvateľov pozdĺž hranice s Ruskom o 3.09 h SELČ so žiadosťou, aby zostali vo svojich domovov. V Rezekne zostanú všetky školy v priebehu štvrtka zatvorené, informovala miestna samospráva.

Podľa agentúry DPA zostáva nejasné, či išlo o ruské alebo ukrajinské drony, keďže sa incidenty časovo zhodovali s útokmi ukrajinských dronov na ciele v Rusku. Podľa dostupných informácií si však nevyžiadali zranenia osôb.

Koncom marca zasiahlo Lotyšsko a jeho pobaltských susedov z NATO - Estónsko a Litvu - niekoľko zatúlaných ukrajinských dronov, z ktorých jeden narazil do komína v miestnej elektrárni, zatiaľ čo druhý núdzovo pristál na zamrznutom jazere a explodoval, pripomína Reuters.

Predpokladá sa, že ukrajinské drony boli vypustené na útoky na vojenské ciele v Rusku. Ministri zahraničných vecí týchto troch pobaltských krajín v apríli uviedli, že nikdy nedovolili, aby sa ich územia a vzdušný priestor používali na útoky dronmi proti cieľom v Rusku.

Lotyšsko na východe hraničí s Ruskom a Bieloruskom.
.

Neprehliadnite

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak