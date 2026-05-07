Na územie Lotyšska dopadli dva drony zo smeru od Ruska
Jeden z dronov narazil do zariadenia na skladovanie ropy v meste Rezekne, vzdialeného približne 40 km od ruských hraníc.
Autor TASR
Riga 7. mája (TASR) - Dva drony z prichádzajúce zo smeru od Ruska narušili vzdušný priestor Lotyšska, ktoré je členskou krajinou NATO, a havarovali na jeho území, uviedla vo štvrtok ráno lotyšská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.
Jeden z dronov narazil do zariadenia na skladovanie ropy v meste Rezekne, vzdialeného približne 40 km od ruských hraníc, v regióne Latgale na východe krajiny, uviedol s odvolaním sa na tamojšiu políciu verejnoprávny spravodajský portál LSM. Na mieste dopadu dronu vypukol aj požiar, v čase príchodu hasičov však už nehorel, dodal.
Lotyšské úrady vydali varovania pred dronmi pre obyvateľov pozdĺž hranice s Ruskom o 3.09 h SELČ so žiadosťou, aby zostali vo svojich domovov. V Rezekne zostanú všetky školy v priebehu štvrtka zatvorené, informovala miestna samospráva.
Podľa agentúry DPA zostáva nejasné, či išlo o ruské alebo ukrajinské drony, keďže sa incidenty časovo zhodovali s útokmi ukrajinských dronov na ciele v Rusku. Podľa dostupných informácií si však nevyžiadali zranenia osôb.
Koncom marca zasiahlo Lotyšsko a jeho pobaltských susedov z NATO - Estónsko a Litvu - niekoľko zatúlaných ukrajinských dronov, z ktorých jeden narazil do komína v miestnej elektrárni, zatiaľ čo druhý núdzovo pristál na zamrznutom jazere a explodoval, pripomína Reuters.
Predpokladá sa, že ukrajinské drony boli vypustené na útoky na vojenské ciele v Rusku. Ministri zahraničných vecí týchto troch pobaltských krajín v apríli uviedli, že nikdy nedovolili, aby sa ich územia a vzdušný priestor používali na útoky dronmi proti cieľom v Rusku.
Lotyšsko na východe hraničí s Ruskom a Bieloruskom.
