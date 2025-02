Na územie Poľska našli úlomky rakety spoločnosti SpaceX

Varšava 20. februára (TASR) – Poľská vesmírna agentúra (POLSA) vo štvrtok oznámila nález ďalšieho zatiaľ neidentifikovaného objektu na severe krajiny, deň po podobnom incidente hlásenom v západnej časti Poľska. Pravdepodobne ide o úlomky z rakety SpaceX Falcon 9, ktorá 1. februára odštartovala v USA a v stredu prenikla do atmosféry Zeme. Niektoré jej časti spadli aj na území Poľska, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Objekt zatiaľ neznámeho pôvodu bol nájdený vo štvrtok na súkromnom pozemku na okraji mesta Czersk. "Policajti zabezpečujú oblasť a vyšetrujú okolnosti incidentu," uviedla hovorkyňa policajného oddelenia v Chojniciach Magdalena Zblewska.



K nálezu došlo po varovaní EÚ pre Poľsko a ďalších jedenásť európskych krajín, že v ten deň môže do ich vzdušného priestoru vstúpiť neidentifikovaný objekt.



Poľské ministerstvo vnútra vo štvrtok pred nájdením najnovšieho objektu podľa PAP informovalo, že na poľské územie môžu spadnúť ďalšie úlomky rakety. V stredu na dvor súkromného domu dopadla časť stupňa rakety, ktorá bola súčasťou misie Starlink Group 11-4 spoločnosti SpaceX Elona Muska.



Pri incidente mali podľa PAP komunikačné problémy ministerstvo obrany a vesmírna agentúrou, ktorá mu včas neodovzdala informácie. Ministerstvo obrany potvrdilo že POLSA zaslala varovanie, no na adresu, ktorá bola už šesť mesiacov neaktívna. Minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz priznal, že komunikácia medzi agentúrou a vládnymi inštitúciami si vyžaduje zlepšenie.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)