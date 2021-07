Na územie španielskej enklávy Melilla prenikla vyše stovka migrantov

Madrid 12. júla (TASR) - Úrady v španielskej enkláve Melilla na severe Afriky v pondelok oznámili, že na územie tohto mesta vniklo viac ako 119 Afričanov, píše agentúra AP.



Skupina viac ako 200 migrantov z oblasti subsaharskej Afriky sa v pondelok skoro ráno pokúsila prekročiť vysoký plot na hraniciach Maroka so španielskou enklávou Melilla. Nakoniec sa to podarilo 119-tim.



Počas zrážok medzi týmito mužmi a úradmi utrpeli zranenia najmenej piati príslušníci španielskej Občianskej gardy (Guardia Civil) a jeden migrant. Zvyšných 118 migrantov otestovali na koronavírus a umiestnili ich do karantény.



Severoafrické enklávy Melilla a Ceuta migranti zo severnej Afriky často využívajú s cieľom dostať sa na územie Európy, pripomína AP.