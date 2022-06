Na územie španielskej enklávy Melilla sa pokúsilo dostať 400 migrantov

Madrid 24. júna (TASR) - Viac ako 400 migrantov vzalo v piatok útokom plot okolo španielskej enklávy Melilla, ktorý toto autonómne mesto oddeľuje od územia Maroka. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na španielsku vládu. Tá uviedla, že na španielske územie sa dostal "značný počet" imigrantov.



Išlo o prvý pokus o hromadný prechod na toto územie, ktoré je jednou z dvoch hraníc EÚ na africkej pôde, po urovnaní diplomatických vzťahov medzi Španielskom a Marokom v polovici marca.



Ako zdôraznil spravodajský web Euronews, v posledných dňoch došlo v blízkosti hranice EÚ, na jej marockej strane, k zrážkam medzi prisťahovalcami, ktorí sa snažili dostať do Melilly, a príslušníkmi rôznych marockých bezpečnostných zložiek.



Euronews doplnili, že k pokusu o prienik na španielske územie došlo v piatok o 08.40 h miestneho času.



Vo vyhlásení španielskych úradov sa uvádza, šlo o "veľkú skupinu osôb zo subsaharskej Afriky, dokonale organizovanú a násilnú", ktorá prerazila prístupovú bránu hraničného priechodu. Migranti sa potom skokom zo strechy kontrolného stanovišťa dostali do Melilly.



Španielske úrady migrantov previezli do záchytného centra v Melille, pričom niektorí boli pri ilegálnom prechode hranice zranení.



Severoafrické enklávy Melilla a Ceuta migranti z Afriky často využívajú s cieľom dostať sa do Európy.