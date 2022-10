Na Václavskom námestí demonštrovali desaťtisíce ľudí proti strachu

Praha 30. októbra (TASR) - Na Václavskom námestí v Prahe sa v nedeľu popoludní opäť zišli desaťtisíce ľudí. Priaznivci spolku Milion chvilek tam demonštrovali na akcii s názvom Česko proti strachu: Spoločne na Václavák. Vyslovili sa proti strachu a nenávisti, za slobodu a demokraciu a tiež za Česko a Ukrajinu. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Organizátori sa nedeľným zhromaždením rozhodli reagovať na rastúcu agresivitu v spoločnosti a tiež ukázať, že Česko aktuálne krízy zvládne. Cieľom akcie bolo načerpať pozitívnu energiu a nádej a zároveň vyslať Ukrajine signál, že ju Česko podporuje. Podľa odhadu polície sa na akcii zišlo niekoľko desiatok tisíc ľudí.



Viacerí rečníci hovorili o strachu pred aktuálnymi krízami. "Strach je na mieste," povedali zakladatelia spolku Milion chvilek Mikuláš Minář a Benjamin Roll. Ľudí však podľa ich slov strach aj ľahko paralyzuje aj oslabuje voči manipulácii. Práve to je podľa nich cieľom nielen ruského prezidenta Vladimira Putina, ale všetkých, ktorí strach v Česku rozdúchavajú.



"Poriadne ľudí vystrašiť a potom im ponúknuť záchranu výmenou za moc a vplyv. Tomu sa hovorí obchod so strachom," vysvetlili zakladatelia zmieneného spolku. Uviedli, že je potrebné postaviť do protikladu k strachu nádej a odvahu. "Nádej vie, že pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou," povedali s odkazom na citát bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla.







Ľuďom na Václavskom námestí sa prostredníctvom videoprenosu prihovorila aj manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. "Posledný mesiac mieria ruské rakety výhradne na naše elektrárne. Chcú nám vziať svetlo. Všetky tieto teroristické útoky sú dôkazom toho, že Rusko dlho nebojuje len proti našej armáde," povedala Zelenská a poďakovala sa za vytrvalú podporu Ukrajine.



Na akcii rečnili osobne alebo zo záznamu aj viaceré české osobnosti. Okrem podpory pre Ukrajinu hovorili aj o postavení LGBTQ+ ľudí v súvislosti s nedávnou vraždou dvoch mladých ľudí v Bratislave či o zvládnutí energetickej a ekonomickej krízy.



"Ľuďom nie je ľahostajné, kam bude smerovať naša spoločnosť. Vážim si to. O slobodu a demokraciu sa musíme aktívne starať," povedal na margo početnosti demonštrácie český premiér Petr Fiala, ktorý sa na Twitteri ľuďom poďakoval za ich účasť.



V deň štátneho sviatku, 28. októbra, sa na rovnakom mieste zhromaždili tisícky ľudí, aby protestovali proti vláde Petra Fialu či Európskej únii. Organizátor piatkovej demonštrácie Ladislav Vrabel povedal, že ide o nové národné obrodenie, ktorého cieľom je, aby bola Česká republika samostatná. Spolok Milion chvilek ho na dnešnom zhromaždení označil za obchodníka so strachom.