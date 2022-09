Na Václavskom námestí sa zišlo 70.000 protivládnych demonštrantov

Praha 3. septembra (TASR) - Na pražskom Václavskom námestí sa v sobotu popoludní zišlo približne 70.000 ľudí, aby tak vyjadrili nespokojnosť so súčasnou českou vládou aj situáciou v krajine. Informovali o tom Český rozhlas a spravodajský server Novinky.cz.



Protest sa konal pod heslom "Česká republika na prvom mieste" a jeho účastníci požadovali demisiu vládneho kabinetu.



Premiér Petr Fiala vyjadril presvedčenie, že demonštráciu zorganizovali proruské sily blízke extrémistom, ktoré konajú proti záujmom Českej republiky a zneužívajú súčasnú napätú situáciu, strach ľudí z budúcnosti a vysoké ceny energií.



Mnohí demonštranti si na Václavské námestie priniesli české vlajky a niektorí aj bubny a transparenty s protivládnymi heslami či so sloganmi proti EÚ a NATO a na podporu zrušenia sankcií voči Rusku.



Polícia odhadla počet účastníkov vyše tri hodiny trvajúceho protestu na 70.000 a uviedla, že v priebehu akcie nemusela riešiť žiadne vážnejšie problémy.



Na demonštrácii vystúpili napríklad poslanec nacionalistického hnutia SPD Jiří Kobza, šéfka eurospektického hnutia Trikolóra Zuzana Majerová, komunistický kandidát na prezidenta Josef Skála. Majerová vo svojom vystúpení požadovala aj zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu s argumentom, že toto nie je "naša (česká) vojna)".



Organizátori dali Fialovej vláde ultimátum, aby odstúpila do 25. septembra, v opačnom prípade pohrozili nátlakovými akciami, ktoré by zahŕňali aj vyhlásenie štrajku. Požadujú vytvorenie dočasnej vlády odborníkov a vypísanie nových volieb. Ďalší protest plánujú na 28. septembra.



Podľa organizátorov by ČR mala vyhlásiť neutralitu, vyviazať sa z politickej podriadenosti voči EÚ a zaistiť si lacné dodávky plynu z Ruska.



Na schodoch pri Národnom múzeu v hornej časti Václavského námestia stálo niekoľko desiatok protidemonštrantov s vlajkami NATO a EÚ.