VIDEO: Na večeri, na ktorej bol aj Trump, došlo k streľbe
K incidentu došlo po uvítacom prejave a počas večere, ešte pred tým, než mal Trump vystúpiť.
Autor TASR,aktualizované
Washington 26. apríla (TASR) - Počas večere pre novinárov vo Washingtone, na ktorej sa v sobotu večer miestneho času zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, zazneli výstrely, uviedli pre agentúru AFP svedkovia a novinári. Prezidenta evakuovali agenti tajnej služby a podľa stanice Sky News je v bezpečí. Evakuovali aj viceprezidenta J.D. Vancea, informuje TASR.
AFP spočiatku informovala o evakuácii prezidenta po „bezpečnostnom incidente“, pričom hlásila hlasné rany na mieste konania večere. Následne potvrdila, že počas tejto večere v hoteli Hilton vo Washingtone zazneli výstrely.
Po hlasných ranách sa hostia skrývali pod stolmi. Taktické jednotky okamžite zasiahli a nad hotelom krúžili vrtuľníky.
Podľa správy novinárskeho sprievodu (tzv. pool report) údajného strelca zadržali, no AFP konštatuje, že túto správu dosiaľ oficiálne nepotvrdili. Podľa nepotvrdených správ utrpela zranenia jedna osoba.
K incidentu došlo po uvítacom prejave a počas večere, ešte pred tým, než mal Trump vystúpiť.
Predstaviteľ americkej administratívy podľa stanice CNN uviedol, že prezident sa chce vrátiť na miesto konania večere. Podľa organizátorov večere bude toto podujatie pokračovať napriek incidentu. Trump sa na tejto večeri zúčastnil po prvý raz v úrade prezidenta.
AFP pripomína, že Trump bol v roku 2024 počas podujatia v Pensylvánii terčom pokusu o atentát. Strelec vypálil niekoľko výstrelov, pričom zabil jedného účastníka zhromaždenia a prezidenta zasiahol do hornej časti pravého ucha.
Stanica CNN konštatuje, že k sobotňajšiemu incidentu došlo v tom istom hoteli, v ktorom pred viac ako 40 rokmi postrelili vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Ronalda Reagana.
Washington 26. apríla (TASR) - V súvislosti s incidentom na večeri pre novinárov vo Washingtone, na ktorej zazneli výstrely, zadržali jedného podozrivého, oznámila Tajná služba Spojených štátov. Na tejto večeri sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania, obaja sú v bezpečí. Trump na svojej platforme vyzdvihol Tajnú službu a bezpečnostné zložky za „fantastickú prácu“, informuje TASR.
„Prezident a prvá dáma sú v bezpečí, rovnako ako všetky chránené osoby,“ uviedla Tajná služba USA vo vyhlásení, v ktorom informovala o zadržaní jednej osoby. Zároveň objasnila, že incident sa odohral v blízkosti hlavnej bezpečnostnej kontrolnej zóny podujatia.
Podujatie sa konalo v hoteli Hilton vo Washingtone a Trump sa na ňom zúčastnil po prvý raz počas jeho pôsobenia v úrade prezidenta. Agentúra AFP informovala, že počas večere, ešte predtým, než mal vystúpiť s prejavom prezident, zazneli výstrely.
Predstaviteľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) uviedol, že podozrivá osoba vystrelila na príslušníka Tajnej služby, ktorý je v poriadku.
Trump medzičasom na svojej platforme Truth Social oznámil, že v Bielom dome usporiada tlačovú konferenciu. Potvrdil, že on, prvá dáma, viceprezident J.D. Vance a všetci členovia kabinetu sú v „dokonalom stave“ a strelec bol zadržaný.
Prezident podľa svojich slov odporučil, aby podujatie pokračovalo, no tvrdí, že sa bude riadiť pokynmi bezpečnostných zložiek, ktoré „čoskoro“ prijmú rozhodnutie. „Bez ohľadu na toto rozhodnutie bude tento večer úplne iný, než bol plánovaný, a jednoducho to budeme musieť urobiť znova,“ napísal.
“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8— The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026
April 26, 2026