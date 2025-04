Na Veľkú noc pocestuje na dovolenku viac ako 11 miliónov Talianov

Rím 11. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov bude cestovať na dovolenku viac ako 11 miliónov Talianov a obchodníci očakávajú obrat päť miliárd eur. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Tecne pre hotelovú sieť Federalberghi, informuje TASR podľa agentúry ANSA.



Dovolenkovať bude 11,3 milióna Talianov, z toho 2,7 milióna si chce voľno predĺžiť až do 1. mája. Veľký piatok tento rok pripadá na 18. apríla, týždeň na to však majú v krajine ďalší sviatok. V Taliansku bude podľa prieskumu dovolenkovať 88 percent Talianov, 12 percent si vyberá zahraničné destinácie.



„V prvom rade to bude pobyt u príbuzných alebo priateľov,... ale nárast zaznamenáva aj záujem o hotely,“ vyplýva z prieskumu. Najčastejšími aktivitami budú oddych, prechádzky, jedlo a víno, zážitky a pobyt v prírode.