Na Veľký piatok sa najradikálnejší veriaci na Filipínach sebabičovali

Manila 29. marca (TASR) - Na Filipínach sa na Veľký piatok nechalo niekoľko najradikálnejších veriacich po vzore Ježiša Krista ukrižovať. Iní sa v extrémnych prejavoch náboženskej oddanosti sebabičovali až do krvi. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Filipíny sú najväčšou rímskokatolíckou krajinou v Ázii a ku katolíckej viere sa hlási viac ako 85 percent obyvateľov. Zatiaľ čo väčšina si pripomínala ukrižovanie Krista v kostole počas pašií alebo trávila sviatky s rodinou, množstvo zvedavcov a turistov sa zhromaždilo v dedinách v okolí mesta San Fernando severne od Manily.



Mohli tam sledovať flagelantov, ktorí sa sebabičujú ako prejav kajúcnosti za odčinenie hriechov alebo vyprosenie zázraku. Naboso kráčali po prašných úzkych uliciach a rytmicky sa po chrbte bičovali do krvi prúžkami bambusu priviazanými na povrázkoch.



"Toto je pre môjho syna, epileptika," povedal Joel Yutoc, ktorý má na hrudi vytetované meno 13-ročného syna. Povedal, že syn nemal záchvaty už osem rokov, odkedy sa zapája do sebabičovania na Veľký piatok. Ide o súčasť miestnych pašiových hier.



V dedine San Juan odvliekli herci oblečení v rímskej zbroji muža s bielymi vlasmi v úlohe Ježiša Krista a dvoch ďalších na vyvýšenú mohylu, kde na zemi ležali drevené kríže. Zvedavci si tam natáčali na mobilné telefóny, ako im do dlaní zatĺkli klince a potom kríže vztýčili. O niekoľko minút boli kríže spustené a mužom klince vytiahli.



"Budem to robiť, kým budem nažive, pokiaľ to moje telo bude schopné. To je môj sľub," povedal bývalý rybár Wilfredo Salvador (67). Postavu Krista stvárňuje už 16 rokov.



"To nič nie je. Niekedy sa to po dni zahojí a ja som schopný umyť riad a okúpať sa," povedal o ranách na rukách.



Podobné extrémne prejavy zbožnosti katolícka cirkev odmieta. Veriacich vyzýva, aby sa počas Veľkej noci radšej venovali modlitbám a skutkom milosrdenstva.



Aj filipínske ministerstvo zdravotníctva vyzvalo verejnosť, aby sa "vyhýbala činom alebo obradom, ktoré vedú k fyzickým ranám a zraneniam". "Pripájame sa k pastoračnému vedeniu našich náboženských vodcov a vedieme všetkých k náboženským praktikám, ktoré sú bezpečné a zdravé," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.