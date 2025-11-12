< sekcia Zahraničie
Na veľtrhu sa predstavia slovenskí autori Hochholzerová a Vadas
Platforma Donau Lounge, ktorá je na knižnom veľtrhu vo Viedni jedným z deviatich pódií, sa koná už trinásty raz.
Autor TASR
Viedeň/Bratislava 12. novembra (TASR) - Významný knižný veľtrh a festival sa od stredy do nedele 16. novembra koná v rakúskej metropole Viedeň. Zo Slovenska v rámci tohto podujatia vystúpia spisovateľka Nicol Hochholczerová a autor Marek Vadas. TASR o tom informovalo Slovenské literárne centrum (SCL).
Počas piatich dní sa uskutoční dovedna 516 podujatí a predstaví sa 660 účinkujúcich. Po prvýkrát sa viedenský knižný veľtrh bude konať v dvoch halách: k hale D pribudne hala C, ktorá bude venovaná programu pre deti a mládež.
Nicol Hochholczerová odprezentuje vo štvrtok 13. novembra o 17.00 h v rámci platformy Donau Lounge svoju knihu Táto izba sa nedá zjesť (KK Bagala, 2021), ktorá vyšla v nemčine ako Dieses Zimmer kann man nicht essen (danube books, 2025) v preklade Marie-Theres Cermannovej.
Marek Vadas vystúpi na pódiu Donau Lounge v piatok 14. novembra o 16.00 h s knihou Šesť cudzincov (KK Bagala, 2021). Knihu v nemeckom preklade Zorky Ciklaminy vydalo v roku 2025 ako Sechs Fremde viedenské vydavateľstvo Brot & Spiele Verlag.
V stánku Slovenského literárneho centra v hale D si budú môcť návštevníci prezrieť nové a oceňované knihy slovenských autorov, ako aj preklady do nemeckého a anglického jazyka, ktoré vznikli s podporou grantového programu SLOLIA.
Platforma Donau Lounge, ktorá je na knižnom veľtrhu vo Viedni jedným z deviatich pódií, sa koná už trinásty raz. Počas piatich dní na nej vystúpia autori zo 14 krajín na dovedna 31 podujatiach. Hlavnými tematickými okruhmi budú vojna na Ukrajine, otázky minulosti a budúcnosti či zameranie na menšiny. V programe sa objavia napríklad Georgi Gospodinov, Alena Mornštajnová, Oľha Volynská či Marko Dinič.
Spomedzi rakúskych autorov sa na Buch Wien predstavia Raphaela Edelbauerová, Nava Ebrahimiová, Michael Köhlmeier, Marlene Streeruwitzová, Doris Knechtová či Clemens J. Setz. Vystúpi aj bestsellerová nemecká spisovateľka Caroline Wahlová, Francúzka Constance Debré či Peter Stamm, Ilma Rakusová a Martina Clavadetscherová zo Švajčiarska, dodáva SLC.
