Na verejnosti sa v ČR ľudia môžu združovať nanajvýš vo dvojiciach

Praha 25. marca (TASR) - Obyvatelia v Česku sa môžu na verejných miestach združovať nanajvýš v dvojčlenných skupinách. Výnimka v tomto smere platí len pre členov jednej rodiny, účastníkov pohrebov či ľudí vykonávajúcich svoju prácu alebo podnikateľskú činnosť.



Vyplýva to ešte z pondelňajšieho mimoriadneho opatrenia českého ministerstva zdravotníctva, ktorým sa do 1. apríla predĺžili a rozšírili už platné obmedzenia voľného pohybu v Česku.



Ministerstvo však o obmedzení pohybu na dvojčlenné skupiny verejne informovalo až v stredu prostredníctvom tlačovej správy, píše na svojej stránke Deník N. V nej tiež odporúča, aby od ostatných udržiavali prinajmenšom dvojmetrový odstup, ak je to možné.



Šéf krízového štábu Roman Prymula sa za to podľa Českej televízie ospravedlnil.



Česká vláda už 15. marca zakázala na týždeň voľný pohyb osôb. Následne 23. marca tento zákaz predĺžila do 1. apríla. Zákaz sa nevzťahuje na cesty do práce, nevyhnutné cesty za rodinnými príslušníkmi, nákup nevyhnutných životných potrieb či návštevu zdravotníckych zariadení. Ministerstvo zdravotníctva súbežne vydalo aj obmedzenia zhromažďovania sa, verejne však o nich informovalo až v stredu.



V ČR momentálne evidujú 1654 prípadov nákazy koronavírusom, pričom za ostatných 24 hodín pribudlo 157 nakazených. Z ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, sa vyliečilo už desať ľudí. Naopak, podľahlo mu dosiaľ šesť osôb.



Zatiaľ poslednou obeťou bol 75-ročný muž, hospitalizovaný na oddelení následnej starostlivosti v pražskej Thomayerovej nemocnici. Muž utrpel pokročilé srdcové zlyhanie, pričom už predtým mal tiež niekoľko chronických chorôb.