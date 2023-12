Na vežu katedrály Notre Dame sa vrátil kohút

Paríž 16. decembra (TASR) — V sobotu sa na vežu obnovovanej katedrály Notre Dame v Paríži vrátil kohút. Po ničivom požiari v apríli 2019 je pretvorený do podoby fénixa s ligotavým perím s plameňmi. TASR informuje podľa agentúry AP.



Pred vyzdvihnutím na jeho budúce miesto kohúta požehnal parížsky arcibiskup Laurent Ulrich. Do otvoru v kohútovej hrudi tiež umiestnil posvätné relikvie, čím socha naplnila aj náboženský význam.



Podobu nového kohúta navrhol hlavný architekt stavby Philippe Villeneuve. Objavenie pôvodného medeného kohúta v troskách veže po požiari, hoci zdeformovaného horúčavou, označil za "lúč svetla v katastrofe".



"Že existuje nádej, že nie je všetko stratené. Krása (starého) dobitého kohúta... vyjadrila krik katedrály trpiacej v plameňoch," povedal Villeneuve. Nové umelecké dielo, približne pol metra dlhé a žiariace v decembrovom slnku pri katedrále Notre Dame, opísal ako svojho "fénixa".



Po obrade požehnania nový šéf reštaurovania katedrály Philippe Jost popísal nové protipožiarne opatrenia v jednom zo zriedkavých komentárov pre médiá.



"Nasadili sme množstvo protipožiarnych zariadení, z ktorých niektoré sú veľmi inovatívne, vrátane systému zahmlievania v podkroví, kde sú dubové trámy," povedal Jost. "Toto je prvý (systém) pre katedrálu vo Francúzsku."



Exteriér katedrály má byť dokončený do začiatku parížskej olympiády v júli 2024. Potom sa dokončí interiér, kde sa okrem iného bude pracovať aj na najväčšom hudobnom nástroji vo Francúzsku, ktorý bude mať 8000 píšťal.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívil katedrálu minulý týždeň, aby sa presvedčil o priebehu prác. Jej opätovné otvorenie je naplánované o rok. Podľa slov prezidenta pôvodný kohút bude vystavený v novom múzeu v Hôtel-Dieu. Tento krok spolu s plánom pozvať pápeža Františka na opätovné otvorenie katedrály na budúci rok zdôrazňuje jej význam vo francúzskej histórii a kultúre.