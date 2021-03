Na viacerých viedenských námestiach budú povinné respirátory

Viedeň 31. marca (TASR) - Rakúska metropola Viedeň zavádza od štvrtka povinné nosenie respirátorov typu FFP2 na piatich najobľúbenejších a zároveň najrušnejších lokalitách v centre mesta. Ide o ďalší krok v snahe zastaviť šírenie pandémie COVID-19, ako v rozhovore pre agentúru APA uviedol v stredu viedenský starosta Michael Ludwig.



Respirátory budú musieť Viedenčania nosiť vonku na Štefanskom námestí (Stephansplatz), Švédskom námestí (Schwedenplatz), Karlovom námestí spolu s priľahlým parkom, Námestí Márie Terézie, ktoré sa nachádza medzi populárnym Umeleckohistorickým a Prírodovedným múzeom, a na pobreží Dunajského kanála (Donaukanal).



Na dodržiavanie pravidiel bude dohliadať viedenská polícia spoločne s príslušnou kanceláriou magistrátu. "Nosenie respirátorov funguje už dlho na 20 viedenských trhoch," poznamenal Ludwig s tým, že tamojší obyvatelia majú pre toto opatrenie porozumenie.



Zatiaľ nie je jasné, či sa táto povinnosť rozšíri i na iné námestia v rakúskom hlavnom meste. Povinné respirátory na uvedených miestach však budú v platnosti minimálne do 10. apríla spolu s ďalšími sprísnenými opatreniami týkajúcimi sa veľkonočných sviatkov.



Rakúsko plánovalo od štvrtka 1. apríla zaviesť povinne respirátory i vo vnútorných priestoroch, čo by sa týkalo najmä pracovísk. Ako však v stredu uviedol tamojší minister zdravotníctva Rudolf Anschober, k tomuto kroku zatiaľ krajina nepristúpi.



Vo Viedni a v dvoch priľahlých spolkových krajinách - Dolnom Rakúsku a Burgenlande - bude 1.-6. apríla platiť tvrdý lockdown, ktorého súčasťou je aj 24-hodinový zákaz vychádzania. Občania budú môcť svoje bydlisko opustiť iba vo výnimočných prípadoch. Od 7. apríla tam bude podmienkou vstupu do obchodov negatívny test na koronavírus. Viedeň už avizovala, že lockdown predĺži do 11. apríla, pričom o tom uvažujú i obe ďalšie uvedené spolkové krajiny.