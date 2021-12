Na vianočnom večierku v Osle sa zrejme rozšíril nový variant omikron

Oslo 3. decembra (TASR) - Najmenej u 17 ľudí, ktorým vyšiel pozitívny test na koronavírus po tom, ako sa v nórskej metropole Oslo zúčastnili na jednom firemnom vianočnom večierku, existuje podozrenie, že sú nakazení novým koronavírusovým variantom omikron. V piatok to oznámili miestne úrady, informovala agentúra AFP.



Vianočný večierok sa uskutočnil minulý týždeň v piatok a zúčastnilo sa na ňom asi 100–120 ľudí. Všetci pritom boli zaočkovaní. Jeden z hostí však prednedávnom cestoval do južnej časti Afriky.



"Doposiaľ malo pozitívny výsledok PCR testu 60 ľudí a štyria boli pozitívne otestovaní antigénovými testami. Sedemnásť z nich je pritom pravdepodobne nakazených omikronom, avšak je to ešte potrebné potvrdiť. Po sekvencii máme zatiaľ jeden potvrdený prípady nákazy omikronom," uviedlo mesto Oslo vo vyhlásení.



"Všetko bolo spravené v súlade s opatreniami a neboli porušené nijaké pravidlá," uviedla hygienička mesta Oslo Tine Ravlová v súvislosti s konaním večierka.



Podľa Ravlovej boli totiž všetci účastníci zaočkovaní, pričom pred večierkom si spravili samotest na koronavírus a nikto z nich nemal ani príznaky ochorenia.



Ravlová zároveň uviedla, že všetci účastníci večierka nakazení koronavírusom majú iba mierne príznaky – napríklad bolesť hlavy a hrdla či kašeľ.



Podozrenia na nákazu variantom omikron začali mať úrady po tom, ako časť testov prešla skríningom. Tieto testy však ešte neboli plne analyzované sekvenovaním. Výsledky ďalších testov sa očakávajú v priebehu piatka, pričom je stále možné, že počet pozitívnych prípadov stúpne.