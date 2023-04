Na video sa podarilo zachytiť rybu plávajúcu v hĺbke 8336 metrov

Perth/Tokio 3. apríla (TASR) - Vedcom sa podarilo juhovýchodne od Japonska zachytiť na videozáznam rybu plávajúcu v rekordnej hĺbke viac než osem kilometrov. Podľa dostupných poznatkov ide o najhlbšie žijúcu rybu vôbec. V pondelok na to upozornili vedci z Tokijskej univerzity a Západoaustrálskej univerzity. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Najhlbšie žijúcu rybu patriacu do zatiaľ neznámeho druhu morských slimákov z rodu Pseudoliparis sa podarilo nafilmovať v hĺbke 8336 metrov v tichomorskej Boninskej priekope. Videozáznam vyhotovila samohybná hlbokomorská ponorka.



Vedcom sa o niekoľko dní po objavení ryby v tejto rekordnej hĺbke podarilo zaznamenať dva ďalšie jedince patriace k morským slimákom druhu Pseudoliparis belyaevi v Japonskej priekope v hĺbke 8022 metrov.



K objavu najhlbšie žijúcej ryby došlo v rámci spoločného projektu austrálskych a japonských akademikov, ktorí už niekoľko rokov mapujú morské živočíchy žijúce v najväčších hĺbkach.



The Guardian pripomína, že v súčasnosti je známych približne 400 druhov morských slimákov, ktoré obývajú plytké vody i najhlbšie miesta oceánov. Podľa vedcov sa tieto živočíchy dokážu prispôsobiť špecifickým podmienkam, ktoré na dne oceánu panujú. Ide napríklad o tlak, ktorý je v hĺbke 8000 metrov 800-krát väčší ako na hladine.



"Jedným z hlavným dôvodov, prečo sa hlbokomorským slimákom darí prežiť v takej hĺbke, je fakt, že nemajú plynový mechúr, ktorý by pri takom tlaku len ťažko fungoval," povedal vedúci expedície Alan Jamieson. Morské slimáky tiež majú namiesto šupín rôsolovitú vrstvu, ktorá im zjednodušuje adaptáciu v náročnejších podmienkach.