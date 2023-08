Na vigíliu pred záverom SDM prišlo 1,5 milióna mladých katolíkov

Lisabon 6. augusta (TASR) - Približne 1,5 milióna pútnikov zaplnilo v sobotu podvečer park pri rieke Tejo neďaleko Lisabonu, kde sa v rámci Svetových dní mládeže (SDM) konala vigília celebrovaná pápežom Františkom, uviedol Vatikán s odvolaním sa na portugalských predstaviteľov.



Podľa agentúry AFP organizátori odhadovali, že na vigílii počas SDM, ktoré sú týždňom náboženských, kultúrnych a slávnostných podujatí, sa zúčastní milión ľudí.



Ako informoval spravodajský web Vatican News, v lokalite Parque Tejo, ktorá dostala súčasnú podobu v roku 1998 pri príležitosti Svetovej výstavy v Lisabone a ktoré susedí s prírodnou rezerváciou ústia rieky Tejo, sa v sobotu od podvečera konala prvá časť podujatia v podobe pódiových vystúpení.



Druhá časť bola venovaná adorácii Najsvätejšej sviatosti, pričom zaznel aj príhovor pápeža Františka.



Agentúra AP si všimla, že pápež sa vopred pripraveného prejavu vzdal - urobil tak už štvrtýkrát v priebehu dvoch dní na SDM.



Pápež sa mladým pútnikom prihovoril len krátko a v španielčine. Pri svojich úvahách vychádzal z motta SDM z evanjelia sv. Lukáša: "Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa".



Pápež prítomným pútnikom pripomenul, že "Mária robí niečo, čo sa od nej nežiadalo, niečo, čo naozaj nemusela robiť". "Prečo?" pýtal sa pápež a odpovedal biblickým citátom: "Pretože milovala, a kto miluje, ten letí, beží a teší sa".



Pápež nabádal, aby sa mladí nebáli plniť svoje poslanie - prinášať radosť z evanjelia všetkým vo svojom okolí.



Dodal, že mladí by nemali zabúdať ani na tých, ktorí boli alebo sú pre nich príkladom, "lúčom svetla pre náš život: rodičia, starí rodičia, priatelia, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, katechéti, animátori a učitelia. Sú to korene našej radosti."



Pápež pokračoval, že na to, aby človek mohol ponúknuť radosť druhým, musí sa najprv on sám naučiť byť radostný. Priznal, že byť zdrojom radosti pre druhých, môže byť únavné a ťažké. Dodal, že "aj keď padneme, dôležité je vstať a skúsiť to znova".



Mladým tiež pripomenul ich povinnosť pomáhať si navzájom. "Jediný čas, keď sa na niekoho musíte pozerať zhora, je vtedy, keď mu musíte podať ruku, aby ste ho zdvihli," vyhlásil pápež.



Dodal: "V živote nie je nič zadarmo, za všetko treba zaplatiť. Len jedna vec je zadarmo: Ježišova láska".



SDM v Portugalsku vyvrcholia v nedeľu bohoslužbou pod holým nebom, ktorá sa začne o 09.00 h miestneho času.



Svetové dni mládeže, ktoré v roku 1986 založil Ján Pavol II., sú najväčším katolíckym stretnutím na svete a ponúkajú širokú škálu podujatí vrátane koncertov a modlitieb.



Tento ročník, pôvodne naplánovaný na august 2022, ale odložený kvôli covidovej pandémii, je pre pápeža Františka štvrtým - po Riu de Janeiro (2013), Krakove (2016) a Paname (2019).