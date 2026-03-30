Na vojenské základne neďaleko hraníc s Irakom útočili drony
Armáda informovala, že väčšinu z nich sa podarilo zachytiť.
Autor TASR
Damask 30. marca (TASR) - Sýrska armáda oznámila, že v pondelok jej základne v blízkosti irackých hraníc čelili rozsiahlemu útoku bezpilotných lietadiel. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Armáda informovala, že väčšinu z nich sa podarilo zachytiť. „Zvažujeme naše možnosti a primerane zareagujeme, aby sme neutralizovali akúkoľvek hrozbu a zabránili akejkoľvek agresii proti sýrskemu územiu,“ dodala.
Námestník ministra obrany pre východnú Sýriu Sipan Hamo v nedeľu informoval, že štyri drony z Iraku zaútočili na americkú základňu v sýrskej dedine Kasrok, no boli včas zachytené.
Nebolo bezprostredne jasné, kto je za útok zodpovedný. Jednou z možností sú proiránske skupiny v Iraku. „Zodpovednosť za útok pripisujeme Iraku a vyzývame ho, aby zabránil opakovaniu útokov, ktoré ohrozujú našu stabilitu,“ povedal Hamo.
Deň predtým sýrska armáda uviedla, že odrazila dronový útok z Iraku zameraný na základňu at-Tanf, na ktorej kedysi sídlili americké sily.
Minulý týždeň bola terčom útoku ďalšia základňa v severovýchodnej Sýrii. Iracký predstaviteľ uviedol, že za útokom stojí iracká frakcia a v súvislosti s incidentom boli zatknuté štyri osoby.
Počas uplynulých mesiacov sa americké sily stiahli zo základne at-Tanf, ako aj zo Šadádí v severovýchodnej provincii Hasaka a začali opúšťať aj základňu Kasrok.
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelským útokom na Irán 28. februára, sýrsky prezident Ahmad Šara uviedol, že sa snaží udržať svoju krajinu mimo akéhokoľvek konfliktu.
Armáda informovala, že väčšinu z nich sa podarilo zachytiť. „Zvažujeme naše možnosti a primerane zareagujeme, aby sme neutralizovali akúkoľvek hrozbu a zabránili akejkoľvek agresii proti sýrskemu územiu,“ dodala.
Námestník ministra obrany pre východnú Sýriu Sipan Hamo v nedeľu informoval, že štyri drony z Iraku zaútočili na americkú základňu v sýrskej dedine Kasrok, no boli včas zachytené.
Nebolo bezprostredne jasné, kto je za útok zodpovedný. Jednou z možností sú proiránske skupiny v Iraku. „Zodpovednosť za útok pripisujeme Iraku a vyzývame ho, aby zabránil opakovaniu útokov, ktoré ohrozujú našu stabilitu,“ povedal Hamo.
Deň predtým sýrska armáda uviedla, že odrazila dronový útok z Iraku zameraný na základňu at-Tanf, na ktorej kedysi sídlili americké sily.
Minulý týždeň bola terčom útoku ďalšia základňa v severovýchodnej Sýrii. Iracký predstaviteľ uviedol, že za útokom stojí iracká frakcia a v súvislosti s incidentom boli zatknuté štyri osoby.
Počas uplynulých mesiacov sa americké sily stiahli zo základne at-Tanf, ako aj zo Šadádí v severovýchodnej provincii Hasaka a začali opúšťať aj základňu Kasrok.
Od vypuknutia vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelským útokom na Irán 28. februára, sýrsky prezident Ahmad Šara uviedol, že sa snaží udržať svoju krajinu mimo akéhokoľvek konfliktu.