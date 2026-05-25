Na vojenskom cintoríne pochovali lídra nacionalistov Meľnyka
Autor TASR
Kyjev 25. mája (TASR) - Ukrajina v pondelok opätovne pochovala repatriované pozostatky Andrija Atanasovyča Meľnyka - lídra Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá v prvej polovici 20. storočia viedla hnutie proti poľským a sovietskym orgánom s cieľom vytvoriť samostatnú Ukrajinu. Po vypuknutí druhej svetovej vojny táto organizácia spolupracovala s nacistickým Nemeckom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka New York Times.
Meľnyk stál na čele jednej z frakcií OUN, ktorá bola aktívna najmä v 30. až 50. rokoch 20. storočia. V roku 1940 sa z Meľnykovej OUN oddelili radikálni členovia pod vedením Stepana Banderu. Mnohí z nich sa neskôr stali členmi Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), ktorá sa podieľala na Volynskom masakri i deportáciách židov a v násilnostiach pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
Stúpenci Meľnykom vedenej OUN sa k UPA nepridali a pôsobili v exile. V roku 1944 však Meľnyka umiestnili do koncentračného tábora Sachsenhausen, keďže jeho snahy o dosiahnutie ukrajinskej nezávislosti neboli v súlade s cieľmi nacistického Nemecka. Po druhej svetovej vojne zostal žiť v exile. Zomrel v roku 1964 v nemeckom Kolíne a pochovaný bol v Luxemburgu.
Jeho ostatky v pondelok presunuli do Národného vojenského pamätníka v Kyjevskej oblasti. Ide o cintorín, ktorý bol otvorený minulý rok pre vojakov zabitých počas ruskej invázie na Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenskyj udelil tomuto obradu všetky štátne pocty.
„Je mimoriadne symbolické, že ukrajinskí hrdinovia dneška budú odpočívať bok po boku s Ukrajincami predchádzajúcich generácií, ktorí sa tiež zaslúžili o to, aby Ukrajina bola taká, aká je,“ povedal Zelenskyj.
Repatriácia pozostatkov Meľnyka je podľa AFP súčasťou širšieho štátom riadeného projektu zameraného na vytvorenie panteónu ukrajinských národných hrdinov. Cieľom tohto projektu je zjednotiť Ukrajinu v boji proti ruskej invázii okolo niektorých historických osobností, aj za cenu toho, že sa prehliadajú kontroverzné kapitoly ich pôsobenia.
Okrem Meľnyka sa tiež Ukrajina usiluje o návrat pozostatkov predošlého líra ONU Jevhena Konovalca, ktorého v roku 1938 zabil v Rotterdame agent sovietskej tajnej polície NKVD.
Ukrajinské médiá tiež informovali, že Kyjev sa usiluje o repatriáciu Banderu, ktorého mnohí Ukrajinci považujú za hrdinu pre jeho boj proti Sovietom, a to napriek jeho väzbám na nacistické Nemecko.
„Toto je len prvý krok,“ uviedol Zelenskyj v súvislosti s repatriáciou pozostatkov Meľnyka. „Som vďačný každému, kto sa zaslúžil o to, aby sa veľké ukrajinské osobnosti mohli vrátiť a aby ukrajinský národ získal svoj panteón hrdinov,“ dodal.
