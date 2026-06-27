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Na Vrabčích horách pribudol systém protivzdušnej obrany
Rusko okrem Pancirov okolo Moskvy vybudovalo dva obranné kruhy systémov protivzdušnej obrany.
Autor TASR
Moskva 27. júna (TASR) - Na Vrabčích horách v Moskve pribudla nová pozícia protivzdušnej obrany. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) sa protiraketový systém nachádza asi 300 metrov od sídla nadácie Innopraktika, ktorej šéfuje dcéra prezidenta Putina, Katerina Tichonovová, píše TASR.
Podľa RFE/RL ide zrejme o súčasť nového obranného kruhu protivzdušnej obrany s raketovým systémom S-300/400. Spolu s univerzálna mobilnou vežou 40V6MR boli nasadené v máji. Nachádzajú sa na pozemku Vedecko-technologického centra Moskovskej štátnej univerzity, ktoré sa buduje s podporou nadácie Innopraktika.
Podobné zariadenia pribudli aj v parkoch Izmailovo, Losinyj Ostrov a Moskvoreckij a na experimentálnych poliach Timirjazevovej akadémie.
V ruskom hlavnom meste a okolitom regióne pribúdajú aj systémy Pancir. Ukrajinské monitorovacie kanály 26. júna zverejnili fotografiu takéhoto systému na streche obytného komplexu Avenue 77, najvyššej budovy v okrese Čertanovo.
Už predtým sa na sociálnych sieťach objavilo video, ako vrtuľník Mi-26T inštaluje systém Pancir-SMD-E na strechu obchodného centra Nord Star. Prvý tento systém v meste sa stal verejne známy v roku 2023 na streche budovy ruského ministerstva obrany juhozápadne od Kremľa, potom na streche kancelárskej budovy juhovýchodne od Kremľa a neskôr v tom istom roku na budove ministerstva vnútra.
Rusko okrem Pancirov okolo Moskvy vybudovalo dva obranné kruhy systémov protivzdušnej obrany. Správy v posledných mesiacoch naznačovali, že sa vytvára tretí a ešte väčší obranný pás okolo mesta.
Podľa analytikov rozmiestnenie vojenských prostriedkov protivzdušnej obrany na civilných budovách vyvoláva vážne obavy podľa medzinárodného humanitárneho práva, pretože ich to mení na legitímne vojenské ciele.
Podľa RFE/RL ide zrejme o súčasť nového obranného kruhu protivzdušnej obrany s raketovým systémom S-300/400. Spolu s univerzálna mobilnou vežou 40V6MR boli nasadené v máji. Nachádzajú sa na pozemku Vedecko-technologického centra Moskovskej štátnej univerzity, ktoré sa buduje s podporou nadácie Innopraktika.
Podobné zariadenia pribudli aj v parkoch Izmailovo, Losinyj Ostrov a Moskvoreckij a na experimentálnych poliach Timirjazevovej akadémie.
V ruskom hlavnom meste a okolitom regióne pribúdajú aj systémy Pancir. Ukrajinské monitorovacie kanály 26. júna zverejnili fotografiu takéhoto systému na streche obytného komplexu Avenue 77, najvyššej budovy v okrese Čertanovo.
Už predtým sa na sociálnych sieťach objavilo video, ako vrtuľník Mi-26T inštaluje systém Pancir-SMD-E na strechu obchodného centra Nord Star. Prvý tento systém v meste sa stal verejne známy v roku 2023 na streche budovy ruského ministerstva obrany juhozápadne od Kremľa, potom na streche kancelárskej budovy juhovýchodne od Kremľa a neskôr v tom istom roku na budove ministerstva vnútra.
Rusko okrem Pancirov okolo Moskvy vybudovalo dva obranné kruhy systémov protivzdušnej obrany. Správy v posledných mesiacoch naznačovali, že sa vytvára tretí a ešte väčší obranný pás okolo mesta.
Podľa analytikov rozmiestnenie vojenských prostriedkov protivzdušnej obrany na civilných budovách vyvoláva vážne obavy podľa medzinárodného humanitárneho práva, pretože ich to mení na legitímne vojenské ciele.