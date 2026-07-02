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VIDEO: Dvojica vyliezla na vrchol Empire State Building

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Dva ľudia stoja na vrchole antény budovy Empire State Building v New Yorku a držia transparent, streda 1. júla 2026. Foto: TASR/AP

Podľa amerických médií ide o ruských „urban climberov“ Angelu Nikolau a Ivana Beerkusa.

Autor TASR
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New York 2. júla (TASR) - Na vrchol budovy Empire State Building v New Yorku sa v stredu vyšplhali dvaja ľudia, ktorí tam rozvinuli transparent s mierovým posolstvom. Na transparente bol citát: „Keď sila lásky prekoná lásku k moci, svet spozná mier,“ často pripisovaný Jimimu Hendrixovi, ktorý zomrel v roku 1970.

Hovorca správy budovy pre agentúru DPA uviedol, že akcia nebola povolená. Dodal, že za pomoci polície sa situáciu podarilo rýchlo vyriešiť, takže nepredstavovala nebezpečenstvo pre ľudí v mrakodrape.

Polícia uviedla, že nakrátko zadržala dve osoby. Podľa amerických médií ide o ruských „urban climberov“ Angelu Nikolau a Ivana Beerkusa.

Video nakrútené z policajného vrtuľníka zachytáva, ako jeden z dvojice po zostupe na plošinu pod konštrukciou podopierajúcou anténu budovy kľačí na kolene, čo pôsobilo dojmom, že ide o žiadosť o ruku.

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