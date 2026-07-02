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VIDEO: Dvojica vyliezla na vrchol Empire State Building
Podľa amerických médií ide o ruských „urban climberov“ Angelu Nikolau a Ivana Beerkusa.
Autor TASR
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New York 2. júla (TASR) - Na vrchol budovy Empire State Building v New Yorku sa v stredu vyšplhali dvaja ľudia, ktorí tam rozvinuli transparent s mierovým posolstvom. Na transparente bol citát: „Keď sila lásky prekoná lásku k moci, svet spozná mier,“ často pripisovaný Jimimu Hendrixovi, ktorý zomrel v roku 1970.
Hovorca správy budovy pre agentúru DPA uviedol, že akcia nebola povolená. Dodal, že za pomoci polície sa situáciu podarilo rýchlo vyriešiť, takže nepredstavovala nebezpečenstvo pre ľudí v mrakodrape.
Polícia uviedla, že nakrátko zadržala dve osoby. Podľa amerických médií ide o ruských „urban climberov“ Angelu Nikolau a Ivana Beerkusa.
Video nakrútené z policajného vrtuľníka zachytáva, ako jeden z dvojice po zostupe na plošinu pod konštrukciou podopierajúcou anténu budovy kľačí na kolene, čo pôsobilo dojmom, že ide o žiadosť o ruku.
Hovorca správy budovy pre agentúru DPA uviedol, že akcia nebola povolená. Dodal, že za pomoci polície sa situáciu podarilo rýchlo vyriešiť, takže nepredstavovala nebezpečenstvo pre ľudí v mrakodrape.
Polícia uviedla, že nakrátko zadržala dve osoby. Podľa amerických médií ide o ruských „urban climberov“ Angelu Nikolau a Ivana Beerkusa.
Video nakrútené z policajného vrtuľníka zachytáva, ako jeden z dvojice po zostupe na plošinu pod konštrukciou podopierajúcou anténu budovy kľačí na kolene, čo pôsobilo dojmom, že ide o žiadosť o ruku.
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK