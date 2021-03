Na vstup do Suezského prieplavu čakajú lode, Egypt zvažuje zľavy

Káhira 28. marca (TASR) - Tlak na egyptskú vládu za odblokovanie kľúčového Suezského prieplavu sa každým dňom zvyšuje. Prieplav je zablokovaný už šiesty deň a škody pre svetový obchod aj samotný Egypt rastú. Niektoré lodiarske spoločnosti už informovali, že začnú svoje plavidlá presmerovávať na dlhšiu trasu okolo Mysu dobrej nádeje.



Jedna z najväčších kontajnerových lodí na svete Ever Given smerujúca z Číny do Rotterdamu narazila v utorok (23. 3.) v Suezskom prieplave na plytčinu. Odvtedy sa počet lodí čakajúcich na vstup do prieplavu zvýšil na takmer 370, uviedol šéf Úradu pre správu Suezského prieplavu (SCA) Usáma Rabíja. Okrem ďalších kontajnerových lodí sú to lode s voľne naloženým nákladom, ropné tankery či plavidlá prevážajúce skvapalnený zemný plyn (LNG).



Niektoré z prepravných spoločností už uviedli, že svoje lode presmerujú. Ako informoval lodiarsky gigant CMA CMG Group, minimálne dve jeho kontajnerové lode by mali v plavbe pokračovať okolo Mysu Dobrej nádeje na juhu Afriky. Nehoda zasiahla celkovo 19 plavidiel spoločnosti. Ďalšia veľká lodiarska firma Mediterranean Shipping Company oznámila, že na trasu okolo južného cípu Afriky presmeruje 11 svojich plavidiel.



Ako však povedal Rabíja, Suezský prieplav je aj naďalej najbezpečnejšou a najkratšou lodnou cestou. "Poskytujeme spoločnostiam dobré služby," uviedol pre egyptskú televíziu. Je možné, že lodiarske firmy poškodené blokádou prieplavu dostanú zľavu, povedal Rabíja, zároveň je však presvedčený, že vyšetrovanie preukáže, že prieplav nebol zodpovedný za nehodu Ever Given.



Uviaznutú loď sa napriek úsiliu úradov stále nepodarilo uvoľniť a ako povedal Rabíja, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí nariadil prípravy na možnosť vyloženia časti z jej 18.300 kontajnerov. Rabíja však verí, že tento krok, ktorý by uvoľňovanie plavidla ešte predĺžil, nebude potrebný. Ak by k tomu došlo, skôr ako v pondelok (29. 3.) by sa s vykládkou nezačalo.



Prieplav s dĺžkou 193 kilometrov spája Stredozemné a Červené more a predstavuje najkratšiu lodnú trasu medzi Európu a Áziou. Podľa Rabíju minulý rok využilo prieplav minimálne 18.840 lodí.



Navyše, rušná dopravná tepna patrí popri cestovnom ruchu a remitanciách medzi kľúčové zdroje príjmov pre egyptskú ekonomiku. Tržby z využívania Suezského prieplavu dosiahli v minulom roku 5,6 miliardy USD (4,75 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1782 USD)