Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Zahraničie

Na vstupenke do národných parkov v USA má byť po novom Trump

.
Na snímke prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP

Toto rozhodnutie ministerstvo urobilo bez súhlasu Kongresu, čím bol podľa žaloby porušený Zákon o zvyšovaní rekreačných príjmov z federálnych pozemkov z roku 2004.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 12. decembra (TASR) - Americká environmentálna skupina Centrum pre biologickú diverzitu sa žalobou snaží zabrániť, aby americké ministerstvo vnútra umiestnilo podobizeň prezidenta Donalda Trumpa na celoročné vstupenky do národných parkov v USA. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Ochranári sa odvolávajú na federálny zákon, podľa ktorého ročná vstupenka „America the Beautiful Pass“ za 80 dolárov musí obsahovať víťazný obrázok z každoročnej fotografickej súťaže zobrazujúcej scenériu alebo divokú zver v národnom parku alebo lese.

Tento rok súťaž vyhral záber národného parku Glacier v Montane, ale ministerstvo sa rozhodlo, že ho nepoužije. Namiesto neho majú byť na vstupenke podobizne prvého prezidenta USA Georgea Washingtona a zamračeného Donalda Trumpa.

Toto rozhodnutie ministerstvo urobilo bez súhlasu Kongresu, čím bol podľa žaloby porušený Zákon o zvyšovaní rekreačných príjmov z federálnych pozemkov z roku 2004. Výkonný riaditeľ Centra pre biologickú diverzitu Kieran Suckling nový vzhľad vstupeniek prirovnal k „spôsobu, akým (Trump) umiestňuje názov svojej (súkromnej) spoločnosti na budovy, reštaurácie a golfové ihriská“.

„Národné parky nie sú príležitosťou na budovanie osobnej značky,“ povedal. „Sú pýchou a radosťou amerického ľudu,“ dodal. Ministerstvo vnútra na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Okrem nového vzhľadu ročnej vstupenky ministerstvo zmenilo jej cenu pre návštevníkov zo zahraničia na 250 dolárov. O zdražení rozhodol Trump v novembri v rámci snahy znížiť vládne výdavky na národné parky o tretinu.

Zmenil sa aj zoznam dní, keď sa neplatí vstupné do amerických národných parkov. Vyradili z neho výročie narodenín Martina Luthera Kinga Jr. a sviatok „Juneteenth“, ktorý pripomína oslobodenie otrokov po občianskej vojne, a pribudol deň Trumpových narodenín 14. júna.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených