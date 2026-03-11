< sekcia Zahraničie
Na výberové konanie do inštitúcií EÚ sa prihlásilo vyše 170-tisíc ľudí
Autor TASR
Brusel 11. marca (TASR) - Viac než 170.000 ľudí sa prihlásilo do veľkého výberového konania na pracovné miesta v inštitúciách Európskej únie. Na rezervný zoznam sa dostane menej ako 1500 z nich a trvalé miesto získa asi 750 uchádzačov. Zo Slovenska sa prihlásilo 1661 kandidátov, informuje TASR podľa správ portálov Euractiv.com a Politico.
„Tento počet prekonal všetky očakávania. O ďalších krokoch budeme kandidátov informovať čo najskôr,“ uviedol v stredu Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Podľa interného dokumentu, do ktorého nahliadol Euractiv.com, pochádza približne 45 percent uchádzačov z Talianska.
Ďalšou fázou výberového procesu budú kognitívne testy a ďalšie skúšky, ktoré sa majú uskutočniť v najbližších mesiacoch. Úspešní kandidáti sa následne budú môcť uchádzať o pracovné miesta v inštitúciách EÚ na úrovni AD-5. Táto platová trieda prináša mesačný plat približne 6000 až 7000 eur a môže byť odrazovým mostíkom k vyšším pozíciám v únijnej administratíve. Ani zaradenie na zoznam úspešných uchádzačov však automaticky nezaručuje získanie pracovného miesta.
Výberové konanie je určené pre uchádzačov bez špecializácie v oblastiach, ako sú ľudské zdroje, právo či preklad. Podobné výberové konanie sa naposledy uskutočnilo v roku 2019, čo znamená, že mnohí záujemcovia o kariéru v európskych inštitúciách v uplynulých rokoch pracovali len ako dočasní zamestnanci alebo externí pracovníci bez plných zamestnaneckých výhod.
Viaceré členské štáty spustili kampane, ktorými chceli povzbudiť svojich občanov, aby sa do výberového konania prihlásili. Snažia sa tak zvýšiť zastúpenie svojich krajín v inštitúciách EÚ a posilniť svoj vplyv do budúcnosti.
Pri poslednom výberovom konaní na pozície AD-5 pred siedmimi rokmi sa prihlásilo 22.644 uchádzačov, zatiaľ čo tento rok sa pôvodne očakávalo približne 50.000 prihlášok.
Tohtoročné testy EPSO sa budú konať online, na rozdiel od minulosti, keď sa organizovali v hodnotiacich centrách. Odborníci však upozorňujú, že logistika skúšok pre takýto veľký počet kandidátov bude náročná.
