Vo Francúzsku zomrelo v domovoch dôchodcov počas pandémie 570 ľudí

Paríž 2. apríla (TASR) - Najmenej 570 ľudí už zomrelo v domovoch s opatrovateľskou starostlivosťou v regióne Grand Est na východe Francúzka odvtedy, ako vypukla pandémia koronavírusu. S odvolaním sa na vyhlásenie miestnych zdravotníkov o tom v stredu informovala agentúra Reuters.



Francúzsko je momentálne v počte obetí ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, celkovo štvrtou najviac zasiahnutou krajinou na svete. Aktuálne tam evidujú už vyše 4000 úmrtí.



Agentúra Reuters však upozorňuje, že ide u úmrtia zaznamenané v nemocniciach. V uplynulom čase však vzrástol aj počet úmrtí v domovoch s opatrovateľskou starostlivosťou, tie však miestne úrady vzhľadom na vek a zdravotný stav mnohých zo zosnulých nechcú dávať do priamej spojitosti s koronavírusom.



"K 31. marcu bolo ochorením COVID-19 postihnutých 411 z celkovo 620 opatrovateľských domovov v regióne," oznámil vo vyhlásení úrad verejného zdravia pre región Grand Est. "Celkovo (tam) zomrelo 570 ľudí," dodal.



Viaceré francúzske regióny zhromažďovali v poslednom čase obdobné údaje zo svojich domovov s opatrovateľskou starostlivosťou, pričom celoštátnu bilancia tohto druhu by mali francúzske úrady oznámiť ešte vo štvrtok.



V takýchto domovoch pre seniorov žije vo Francúzku takmer milión ľudí, uvádza Reuters. Agentúra ďalej pripomína, že predstavitelia týchto zariadení ešte v marci varovali, že ak sa situáciu nepodarí dostať pod kontrolu, mohlo by v ich domovoch zomrieť aj 100.000 ľudí.