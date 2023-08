Na východe Indie sa zrútil železničný most, zahynulo 17 robotníkov

Naí Dillí 23. augusta (TASR) - Najmenej 17 robotníkov zahynulo, keď sa v stredu v indickom štáte Mizorám zrútil železničný most, na ktorom pracovali. Uviedla to tamojšia regionálna vláda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rozostavaný železničný most sa zrútil v obci Sairang neďaleko štátneho hlavného mesta Áizal, napísal v príspevku na sociálnej sieti Zoramthanga, šéf regionálnej vlády v Mizoráme. Zverejnil aj video a fotografiu z miesta nešťastia, na ktorých je vidieť zrútenú časť mosta v zalesnenom údolí. Dodal, že záchranné práce na mieste pokračujú.



Indický spravodajský portál The Indian Express s odvolaním na miestnu políciu napísal, že niekoľko osôb je nezvestných. Agentúra AFP to bezprostredne nedokázala overiť.



Na moste sa v čase nehody mohlo nachádzať asi 35 až 40 robotníkov, informovala agentúra Reuters s odvolaním na miestne médiá.



Indický premiér Naréndra Módi vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí, uviedla jeho kancelária v príspevku na sociálnej sieti. Dodala, že indická vláda vyplatí najbližším pozostalým približne 2400 dolárov.



Indický štát Mizorám sa nachádza na východe Indie, hraničí s Mjanmarskom. Nehody pri veľkých výstavbách infraštruktúry sú v Indii pomerne časté, píše AFP.