Na východe KDR opäť prebiehajú boje medzi povstalcami z M23 a armádou
M23 a KDR v júli podpísali v Katare deklaráciu princípov, ktorá zahŕňa záväzok k trvalému prímeriu. Udialo sa tak po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou koncom júna.
Autor TASR
Kinshasa 12. augusta (TASR) - Na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) napriek mierovej dohode opätovne vypukli boje medzi konžskou armádou a povstalcami z Hnutia 23. marca (M23). Agentúru AFP o tom v pondelok informovali miestne zdroje, píše TASR.
M23 a KDR v júli podpísali v Katare deklaráciu princípov, ktorá zahŕňa záväzok k trvalému prímeriu. Udialo sa tak po podpísaní mierovej dohody medzi KDR a Rwandou koncom júna.
Napriek týmto záväzkom však v piatok vypukli boje medzi povstalcami z M23 podporovanými Rwandou a miestnymi skupinami napojenými na konžskú vládu. Ozbrojené strety začali v okolí mesta Mulamba v provincii Južné Kivu a v priebehu víkendu sa zintenzívnili. Boje naďalej prebiehali aj v pondelok a podľa zdrojov AFP pri nich boli použité aj ťažké zbrane.
Hovorca M23 Lawrence Kanyuka v pondelkovom vyhlásení obvinil vládu KDR z vedenia „útočných vojenských manévrov s cieľom rozsiahleho konfliktu“.
Desaťročia tlejúci konflikt v KDR eskaloval v januári, keď sa povstalci z M23 - ktoré podľa expertov USA a OSN vojensky podporovala Rwanda, čo však Kigali popieralo - zmocnili Gomy, po ktorej nasledovalo vo februári dobytie mesta Bukavu. Boje si vyžiadali približne 3000 obetí a ešte zhoršili jednu z najväčších humanitárnych kríz na svete - z tohto regiónu bolo totiž vysídlených približne sedem miliónov ľudí.
