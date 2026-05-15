Na východe KDR sa šíri ebola, údajne jej podľahlo už 65 ľudí
K väčšine prípadov aj úmrtí došlo v okolí miest Mongwalu a Rwampara.
Autor TASR
Kinshasa 15. mája (TASR) - Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC Africa) v piatok potvrdilo šírenie eboly v provincii Ituri na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Zdravotníci evidujú 246 osôb podozrivých z nákazy a 65 ľudí, ktorí už na ebolu pravdepodobne zomreli. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
K väčšine prípadov aj úmrtí došlo v okolí miest Mongwalu a Rwampara. „Medzi laboratórne potvrdenými prípadmi boli hlásené štyri úmrtia. Z mesta Bunia hlásili podozrenia na ochorenie, ktoré sa ešte musia potvrdiť,“ uviedlo centrum.
Podľa predbežných zistení ide o kmeň vírusu, ktorý nepatrí k typu Zaire a v súčasnosti sa ho snažia podrobnejšie identifikovať.
„Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vyjadruje obavy z rizika ďalšieho šírenia vzhľadom na urbánny charakter miest Bunia a Rwampara, intenzívny pohyb obyvateľstva a mobilitu súvisiacu s baníctvom v Mongwalu,“ upozornilo centrum.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.
Provincia Ituri leží v odľahlej časti KDR, kde je cestná sieť veľmi slabo rozvinutá. Nachádza sa viac ako 1000 kilometrov od hlavného mesta Kinshasa.
Šírenie eboly naposledy v KDR hlásili pred piatimi mesiacmi. Prepuknutie nákazy si vtedy vyžiadalo životy 43 ľudí.
