Na východe Nemecka sa šíria lesné požiare

Drážďany 5.júna (TASR) - V piatok neskoro večer evakuovali ďalšiu obec kvôli rozsiahlemu lesnému požiaru na hranici medzi spolkovými krajinami Sasko a Brandenbursko. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Oheň ohrozuje Jacobsthal Bahnhof, čo je súčasť saskej obce Zeithain v okrese Meissen, odkiaľ do bezpečia prepravili asi 45 ľudí. Proti ohňu bolo nasadených približne 400 členov hasičského zboru, agentúry pre technickú pomoc a humanitárnych organizácií. Lesný požiar v bývalom vojenskom výcvikovom priestore Gohrischheide vypukol v utorok večer.



Obytné budovy v doteraz evakuovanej obci Heidehäuser neboli poškodené, uviedli úrady. „Hasiči majú situáciu momentálne pod kontrolou, ale to závisí od smeru vetra,“ uviedli v piatok večer. Príkaz na evakuáciu má podľa súčasných plánov platiť do sobotného večera. Požiar sa od utorka večera rozšíril na 1000 hektárov a situáciu komplikuje nevybuchnutá munícia v pôde.



Hasiči bojujú už štvrtý deň bez očakávania dažďa s plameňmi na ploche asi 250 hektárov aj pri lesnom požiari v spolkovej krajine Durínsko na východe Nemecka



Očakáva sa, že teploty cez víkend opäť stúpnu a vzhľadom na sucho by sa požiare mohli zintenzívniť.