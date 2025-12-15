< sekcia Zahraničie
Na východe Poľska našli trosky dronu, pravdepodobne ide o návnadu
Okolnosti incidentu vyšetruje prokuratúra a bezpečnostné zložky a nepredpokladá väčší počet ďalších nájdených trosiek.
Autor TASR
Varšava 15. decembra (TASR) - V poľskej obci Želizna v Lubelskom vojvodstve boli v nedeľu nájdené trosky dronu. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva vnútra Czeslawa Mroczeka pre rádio RMF FM ide pravdepodobne o zvyšky neozbrojeného dronu, slúžiaceho ako návnada, informuje varšavský spravodajca TASR podľa webu rádia.
Podľa Mroczeka je to pravdepodobne jeden z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra počas ruských útokov na Ukrajinu. Doplnil, že okolnosti incidentu vyšetruje prokuratúra a bezpečnostné zložky a nepredpokladá väčší počet ďalších nájdených trosiek.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
