Na východe Poľska našli trosky dronu, pravdepodobne ide o návnadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Okolnosti incidentu vyšetruje prokuratúra a bezpečnostné zložky a nepredpokladá väčší počet ďalších nájdených trosiek.

Autor TASR
Varšava 15. decembra (TASR) - V poľskej obci Želizna v Lubelskom vojvodstve boli v nedeľu nájdené trosky dronu. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva vnútra Czeslawa Mroczeka pre rádio RMF FM ide pravdepodobne o zvyšky neozbrojeného dronu, slúžiaceho ako návnada, informuje varšavský spravodajca TASR podľa webu rádia.

Podľa Mroczeka je to pravdepodobne jeden z dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra počas ruských útokov na Ukrajinu. Doplnil, že okolnosti incidentu vyšetruje prokuratúra a bezpečnostné zložky a nepredpokladá väčší počet ďalších nájdených trosiek.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
