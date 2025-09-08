Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na východe Poľska spadol dron

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Trosky sa nachádzali v kukuričnom poli približne 300 metrov od hraničného priechodu.

Autor TASR
Lublin 8. septembra (TASR) - Trosky dronu boli v noci na pondelok nájdené pri obci Polatycze v blízkosti poľsko-bieloruského hraničného priechodu Terespol. Informovala o tom tamojšia polícia, ktorá dostala podnet od príslušníkov pohraničnej stráže. Pri udalosti neutrpel nikto zranenia, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Trosky sa nachádzali v kukuričnom poli približne 300 metrov od hraničného priechodu. Na mieste pracovali príslušníci žandarmérie a polícia, pri vyšetrovaní boli prítomní aj prokurátori. Podľa hovorkyne Okresnej prokuratúry v Lubline Agnieszky Kepkej prípad v plnom rozsahu preberá vojenské oddelenie tejto inštitúcie. Zdôraznila, že dron bol pravdepodobne nevyzbrojený a nachádzali sa na ňom nápisy v cyrilike.

Hovorkyňa polície v Bialej Podlakej Barbara Salczyňska-Pyrchla uviedla, že nič nenaznačuje prítomnosť nebezpečného materiálu. O udalosti bola upovedomená aj miestna prokuratúra v Bialej Podlaskej.

Ide už o druhý podobný nález v regióne v priebehu niekoľkých dní. V sobotu našli trosky dronu aj v obci Majdan-Sielec, pričom podľa ministerstva obrany išlo pravdepodobne o pašerácky stroj bez vojenských znakov.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

