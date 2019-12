Na východe Ruska sa zrútila moderná stíhačka Suchoj SU-57

Moskva 24. decembra (TASR) - V Chabarovskom kraji na východe Ruska sa zrútilo stíhacie lietadlo Suchoj SU-57. Pilotovi sa podarilo katapultovať sa. S odvolaním sa na anonymný zdroj o tom v utorok informovala agentúra Iterfax.



"Stalo sa to 111 kilometrov od letiska Dzjomgi. Pilotovi sa podarilo katapultovať sa a bol evakuovaný vrtuľníkom Mi-8. Príčiny nehody sa vyšetrujú," uviedol pre agentúru zdroj.



Podľa slov informátora došlo k havárii počas cvičného letu, keď stroj riadil civilný pilot. Dodal tiež, že havarovaná stíhačka bola prvou sériovou vzorkou a ruskej armáde mala byť odovzdaná do konca tohto roka.



Suchoj Su-57 je ruské jednomiestne dvojmotorové stíhacie lietadlo 5. generácie vyvíjané konštrukčnou kanceláriou Suchoj. Stroj je vybavený technológiou stealth a je primárne určený na vybojovanie vzdušnej prevahy. V roku 2019 by mal byť zaradený do výzbroje ruskej armády, kde má postupne nahradiť staršie modely Su-27 a MiG-29.