Na východe Ruska si lejaky a pretrhnutie priehrady vynútili evakuácie

Moskva 12. augusta (TASR) - Výnimočný stav vyhlásili na východe Ruska, kde pretrhnutie priehrady a tajfún spôsobili obrovské záplavy, ktoré si vynútili evakuáciu niekoľkých oblastí. V sobotu o tom informovali ruskí predstavitelia, ktorých citovala tlačová agentúra DPA.



Hladina vody rýchlo stúpa a situácia je "napätá", napísal v sobotu na platforme Telegram starosta východoruského mesta Spassk-Daľnij Oleg Mitrofanov.



V Prímorskom kraji na Ďalekom východe, ktorý hraničí s Čínou, boli zasiahnuté aj ďalšie mestá. Celý tento región v posledných dňoch zasiahol tajfún Kchanún, ktorý vyčíňal aj v Japonsku. Pobrežné oblasti Prímorského kraja obmýva Japonské more, nazývané aj Východné more.



Výnimočný stav je teraz vyhlásený v deviatich mestách v Prímorskom kraji.



Videá na sociálnych sieťach zachytávali masy vody prúdiace ulicami. Na niektorých videách bolo vidieť záchranárov, ako obyvateľov odvážajú na gumených člnoch.



Už aj predtým hlásili prudké lejaky, predovšetkým neďaleko mesta Ussurijsk v Prímorskom kraji, ktoré sa nachádza ďalej na juhozápad a 100 kilometrov severne od Vladivostoku.



Úrady informovali, že do soboty rána napadlo 133 milimetrov dažďových zrážok - viac, ako tento región zaznamená za mesiac.



Následkom toho priehrada, ktorú postavili na zabránenie záplavám, sa pretrhla a spôsobila rýchle stúpanie hladiny riek Rasdoľnaja a Rakovka, ktoré sa následne vyliali z korýt.



Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí muselo odísť do bezpečia. Počet ranených je takisto neznámy.