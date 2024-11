Na východe Ugandy hlásia po zosuvoch pôdy mŕtvych aj nezvestných

Kampala 28. novembra (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo a ďalších 113 je nezvestných po zosuvoch pôdy, ku ktorým došlo na východe Ugandy v dôsledku silných lejakov. Oznámila to vo štvrtok tamojšia polícia, informuje TASR podľa správy britskej stanice BBC.



Zosuvy pôdy postihli viacero dedín v okrese Bulambuli. Zasypalo tam prinajmenšom 40 domov, informoval ugandský Červený kríž. Záchranári dosiaľ objavili 15 bezvládnych tiel, z toho prinajmenšom v šiestich prípadoch išlo o deti. Zachrániť sa však podarilo aj 15 zranených osôb, ktoré previezli do nemocnice.



Ugandu sužujú silné dažde už niekoľko dní.



Tamojšia premiérka Robinah Nabbanjaová vydala ešte v stredu v súvislosti s počasím varovanie pred prírodnou katastrofou na platforme X. Uviedla, že viacero ľudí je nezvestných a existujú obavy, že ich zavalila rozbahnená pôda.



V zasiahnutej oblasti sa rozvodnili rieky, pričom voda zaplavila školy či kostoly, poničila mosty a mnohých ľudí odrezala od sveta. Do pátracích a záchranných prác nasadili aj armádu.



BBC pripomína, že hornatý východ Ugandy postihli záplavy a zosuvy pôdy už viackrát aj v minulosti. V roku 2010 zahynulo približne 300 ľudí pri zosuvoch v tamojšom okrese Bududa. Išlo o jednu z vôbec najničivejších prírodných katastrof v modernej histórii tejto africkej krajiny.