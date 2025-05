Kyjev: Na východe Ukrajiny došlo v nedeľu k vyše 200 stretom s Ruskom

Kyjev 5. februára (TASR) - Rusko intenzívne pokračuje v ofenzíve na východe Ukrajiny, uviedol v nedeľu ukrajinský generálny štáb s tým, že len v priebehu tohto dňa tam došlo k vyše 200 stretom s ruskými silami, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Boje sa zintenzívnili najmä v okolí strategicky významného mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ukrajinské sily informovali, že v priebehu nedele tam odrazili 70 ruských útokov, zatiaľ čo 12 ďalších podľa ich vyhlásenia ešte pokračuje. Pokrovsk je dôležitým dopravným uzlom. Ruské sily sa k nemu údajne blížia z východu, juhu aj juhozápadu. Pokusy Ruska preraziť zo západu do susednej Dnepropetrovskej oblasti sa dosiaľ Ukrajine podarilo odraziť.



K útokom dochádza napriek pokračujúcemu diplomatickému úsiliu Spojených štátov o sprostredkovanie prímeria medzi Moskvou a Kyjevom. Americký prezident Donald Trump nedávno navrhol bezpodmienečné 30-dňové prímerie, s ktorým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj súhlasil, no ruský prezident Vladimir Putin odmietol.



Šéf Kremľa namiesto toho jednostranne vyhlásil 72-hodinové prímerie pri príležitostí osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Ruské jednotky podľa Putina zastavia od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája všetky svoje vojenské akcie. Jednostranné prímerie sa zhoduje s rozsiahlou vojenskou prehliadkou, ktorú Rusko usporiada 9. mája na Červenom námestí v Moskve.



Kyjev však túto obmedzenú prestávku v bojoch odmietol s požiadavkou, aby sa prímerie predĺžilo na 30 dní. „Rusi žiadajú o prímerie na 9. mája a pritom sami každý deň ostreľujú Ukrajinu. Je to cynizmus najvyššieho stupňa,“ napísal Zelenskyj v nedeľu na platforme Telegram.