Na východe Ukrajiny prišla o život mladá ruská novinárka

Moskva 16. augusta (TASR) - Na východe Ukrajiny prišla o život aktivistka úradmi nezaregistrovanej strany Iné Rusko a novinárka pracujúca pre prokremeľské médiá Zemfira Sulejmanovová. V utorok o tom informovala ruská služba britskej stanice BBC, podľa ktorej Sulejmanovová zahynula pri výbuchu nastraženej míny.



Strana Iné Rusko spresnila, že Sulejmanovová pricestovala do mesta Doneck začiatkom augusta ako dobrovoľníčka a vojenská novinárka.



O smrti tejto novinárky, narodenej v roku 1997, informovali aj úrady samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), ktoré však neuviedli jej meno. V DĽR špecifikovali, že šlo o novinárku prokremeľskej televízie RT, tá to však neskôr poprela.



Úrady DĽR spresnili, že novinárka prišla o život pri výbuchu protipechotnej trhavotrieštivej míny PFM-1, známej pre svoj tvar aj ako motýlia mína. Mladá žena pri výbuchu utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.



BBC dodala, že úrady DĽR začiatkom augusta obvinili Ukrajinu z ostreľovania kazetovou muníciou obsahujúcou tento typ mín. Obyvateľom Donecka následne odporúčali, aby nevychádzali do ulíc, kým sa nedokončí odmínovanie.