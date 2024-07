Ukrajina: Ruský útok poškodil infraštruktúru v Sumskej oblasti

Kyjev 23. júla (TASR) - Ruský útok poškodil zariadenia kritickej infraštruktúry v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Uviedli to miestne úrady, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prvotných informácií si útok nevyžiadal obete ani zranených, informovala miestna regionálna vojenská administratíva v príspevku na platforme Telegram. Podrobnosti o poškodenej kritickej infraštruktúre nezverejnila.



Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na utorok zneškodnila sedem z ôsmich dronov, ktorými útočilo Rusko, oznámili ukrajinské vzdušné sily. Dodali, že ruské sily odpálili aj raketu Ch-69, ktorá však v dôsledku protiopatrení ukrajinskej armády "nedosiahla svoj cieľ. Ďalšie podrobnosti neposkytli.







Na východe Ukrajiny zahynul japonský občan bojujúci na strane Ruska



Japonský občan bojujúci na strane ruskej armády zahynul minulý mesiac na východe Ukrajiny. Oznámila to v utorok japonská vláda, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Hovorca japonskej vlády Jošimasa Hajaši povedal, že šlo o dvadsiatnika. Ďalšie detaily o identite muža neposkytol. Japonská televízia NHK ho identifikovala ako 29-ročného bývalého vojaka, ktorý odišiel z Japonska v novembri. Podľa jej informácií zahynul pri výbuchu v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Ruské úrady informovali japonské veľvyslanectvo v Moskve o úmrtí Japonca 5. júna a diplomati následne potvrdili smrť občana 15. júla, uviedol Hajaši. Povedal, že Tokio nevie o úmrtí iných Japoncov bojujúcich za Rusko.



Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa do boja za Kyjev podľa dostupných informácií prihlásilo niekoľko japonských občanov. Zostáva však nejasné, koľko Japoncov šlo bojovať za Rusko.