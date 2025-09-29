< sekcia Zahraničie
Na východne Rumunska sa našli úlomky dronu
Rumunské stíhačky F-16 a nemecké stíhačky Eurofighter 13. septembra monitorovali ruský dron, ktorý nad Rumunskom strávil približne 50 minút.
Autor TASR
Bukurešť 29. septembra (TASR) — V župe Tulcea vo východnom Rumunsku, ktorá hraničí s Ukrajinou, sa v pondelok našli úlomky dronu zatiaľ neznámeho pôvodu. Oznámil to rumunský minister obrany Ionut Moteanu. TASR o tom informuje s dovolaním sa na agentúry Reuters a Agerpres.
Nález vyhodnocuje na mieste tím zložený zo špecialistov z ministerstva obrany, rumunskej spravodajskej služby SRI a pohraničnej polície. Úlomky budú následne odoslané na expertízne skúmanie.
Úlomky sa našli v oblasti kanála ontea Noua nachádzajúcom sa v delte Dunaja. Nález bol ohlásený prostredníctvom tiesňovej linky 112, uviedlo vo vyhlásení na sieti X rumunské ministerstvo obrany.
Rumunské stíhačky F-16 a nemecké stíhačky Eurofighter 13. septembra monitorovali ruský dron, ktorý nad Rumunskom strávil približne 50 minút. Po tomto incidente si rumunské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca Vladimira Lipajeva a oznámilo, že túto záležitosť prednesie Valnému zhromaždeniu OSN.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ruské drony viackrát vleteli do rumunského vzdušného priestoru alebo havarovali na rumunskom území, najmä v delte Dunaja neďaleko ukrajinských hraníc.
Nález vyhodnocuje na mieste tím zložený zo špecialistov z ministerstva obrany, rumunskej spravodajskej služby SRI a pohraničnej polície. Úlomky budú následne odoslané na expertízne skúmanie.
Úlomky sa našli v oblasti kanála ontea Noua nachádzajúcom sa v delte Dunaja. Nález bol ohlásený prostredníctvom tiesňovej linky 112, uviedlo vo vyhlásení na sieti X rumunské ministerstvo obrany.
Rumunské stíhačky F-16 a nemecké stíhačky Eurofighter 13. septembra monitorovali ruský dron, ktorý nad Rumunskom strávil približne 50 minút. Po tomto incidente si rumunské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca Vladimira Lipajeva a oznámilo, že túto záležitosť prednesie Valnému zhromaždeniu OSN.
Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 ruské drony viackrát vleteli do rumunského vzdušného priestoru alebo havarovali na rumunskom území, najmä v delte Dunaja neďaleko ukrajinských hraníc.