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Na výletnej lodi Ruby Princess sa 125 ľudí nakazilo norovírusom
Loď vyrazila 12. júna zo San Francisca na 20-dňovú okružnú plavbu so zastávkami v Kanade a na Aljaške.
Autor TASR
San Francisco 3. júla (TASR) — Viac ako 120 cestujúcich a členov posádky na lodi Ruby Princess, ktorá vo štvrtok zakotvila v San Franciscu, sa počas plavby infikovalo vysokonákazlivým norovírusom, uviedlo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Pre americkú spoločnosť Princess Cruises ide už o tretí takýto prípad v tomto roku, informuje TASR na základe správ agentúry AP a televízií ABC News a CBS News.
Loď vyrazila 12. júna zo San Francisca na 20-dňovú okružnú plavbu so zastávkami v Kanade a na Aljaške. Počas plavby sa norovírusom nakazilo 102 cestujúcich a 23 členov posádky. Na palube sa podľa CDC nachádzalo 3032 pasažierov a 1144 členov posádky.
Prepuknutie nákazy bolo CDC oficiálne nahlásené 28. júna po tom, čo podiel chorých prekročil stanovenú hranicu troch percent Infikované osoby hlásili nástup príznakov typických pre črevnú virózu, predovšetkým silné hnačky, vracanie a bolesti žalúdka. Všetci chorí cestujúci aj zamestnanci boli okamžite izolovaní vo svojich kajutách, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy na chodbách a v spoločných priestoroch.
Centrum uviedlo, že nie všetci nakazení ochoreli súčasne alebo keď loď dorazila do prístavu, respektíve z neho vyplávala.
Pred ďalšou plavbou bola loď dôkladne vyčistená a dezinfikovaná, uviedla spoločnosť Princess Cruises.
Norovírusy sa často sa šíria jedlom alebo na povrchoch v uzavretých priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí. Sú najčastejším pôvodcom vírusovej gastroenteritídy na svete. Nebezpečné môžu byť pre ľudí s chronickými zdravotnými problémami, malé deti a osoby vo veku nad 65 rokov.
V tomto roku bolo na výletných lodiach v jurisdikcii CDC hlásených sedem ohnísk chorôb, prevažne spôsobených norovírusom. Kľúčom k prevencii infekcie je umývanie rúk aspoň 20 sekúnd mydlom a vodou, najmä po použití toalety alebo pred konzumáciou jedla a nápojov. Použitie výhradne dezinfekčných prostriedkov na ruky nebýva účinné.
V marci sa začal norovírus šíriť na lodi Star Princess plaviacej sa v Karibiku, kde ochorelo viac ako 150 ľudí. V máji sa epidémia vyskytla na lodi Caribbean Princess počas 13-dňovej plavby, pričom sa nakazilo 145 pasažierov a 15 členov posádky.
Loď vyrazila 12. júna zo San Francisca na 20-dňovú okružnú plavbu so zastávkami v Kanade a na Aljaške. Počas plavby sa norovírusom nakazilo 102 cestujúcich a 23 členov posádky. Na palube sa podľa CDC nachádzalo 3032 pasažierov a 1144 členov posádky.
Prepuknutie nákazy bolo CDC oficiálne nahlásené 28. júna po tom, čo podiel chorých prekročil stanovenú hranicu troch percent Infikované osoby hlásili nástup príznakov typických pre črevnú virózu, predovšetkým silné hnačky, vracanie a bolesti žalúdka. Všetci chorí cestujúci aj zamestnanci boli okamžite izolovaní vo svojich kajutách, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy na chodbách a v spoločných priestoroch.
Centrum uviedlo, že nie všetci nakazení ochoreli súčasne alebo keď loď dorazila do prístavu, respektíve z neho vyplávala.
Pred ďalšou plavbou bola loď dôkladne vyčistená a dezinfikovaná, uviedla spoločnosť Princess Cruises.
Norovírusy sa často sa šíria jedlom alebo na povrchoch v uzavretých priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí. Sú najčastejším pôvodcom vírusovej gastroenteritídy na svete. Nebezpečné môžu byť pre ľudí s chronickými zdravotnými problémami, malé deti a osoby vo veku nad 65 rokov.
V tomto roku bolo na výletných lodiach v jurisdikcii CDC hlásených sedem ohnísk chorôb, prevažne spôsobených norovírusom. Kľúčom k prevencii infekcie je umývanie rúk aspoň 20 sekúnd mydlom a vodou, najmä po použití toalety alebo pred konzumáciou jedla a nápojov. Použitie výhradne dezinfekčných prostriedkov na ruky nebýva účinné.
V marci sa začal norovírus šíriť na lodi Star Princess plaviacej sa v Karibiku, kde ochorelo viac ako 150 ľudí. V máji sa epidémia vyskytla na lodi Caribbean Princess počas 13-dňovej plavby, pričom sa nakazilo 145 pasažierov a 15 členov posádky.