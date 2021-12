Na výletnej lodi s 3200 osobami hlásia 10 prípadov koronavírusu

Miami 6. decembra (TASR) - Najmenej desať prípadov nákazy koronavírusom zaznamenali na palube nórskej výletnej lode, ktorá v nedeľu zakotvila v americkom prístave New Orleans. Na palube je viac ako 3200 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Zdravotnícke úrady sa snažia umožniť ľuďom opustiť palubu lode tak, aby to nespôsobilo ďalšie šírenie nákazy.



Ministerstvo zdravotníctva v americkom štáte Louisiana na Twitteri oznámilo, že loď s menom Norwegian Breakaway vyplávala z New Orleans 28. novembra. Počas plavby sa zastavila v Belize, Hondurase a Mexiku.



"Na palube je viac ako 3200 osôb," dodalo ministerstvo. Každého z nich podľa ministerstva pred vystúpením z lode otestujú.



Osoby s pozitívnym výsledkom sa svojím vlastným vozidlom dopravia domov alebo budú umiestnené do izolácie v zariadeniach, ktoré poskytne spoločnosť Norwegian Cruise Line. Tej výletná loď patrí.



Pandémia koronavírusu má negatívny vplyv na odvetvie výletných plavieb a viaceré krajiny vrátane USA takéto plavby pozastavili, píše AFP.



Loď Diamond Princess vo februári 2020 viac ako dva týždne z karanténnych dôvodov kotvila v prístave japonského mesta Jokohama. Viac ako 700 ľudí na palube malo pozitívny test na covid a 13 osôb v dôsledku nákazy zomrelo.