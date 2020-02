Na výletnej lodi v Japonsku sa nakazilo koronavírusom 40 Američanov

Washington 16. februára (TASR) - Viac než 40 Američanov na karanténovanej výletnej lodi v Japonsku sa nakazilo smrteľným koronavírusom a nezaradia ich preto do evakuačného plánu. V nedeľu to oznámili americké zdravotnícke zdroje, ktoré cituje tlačová agentúra AFP.



"Štyridsať z nich je infikovaných," uviedol Anthony Fauci, vysoko postavený predstaviteľ Národného inštitútu zdravia (NIH). Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v sobotu vyhlásilo, že 400 Američanov na výletnej lodi Diamond Princess bude evakuovaných a presunutých do USA, kde ich čaká 14-dňová karanténa.



Fauci dodal, že osoby, u ktorých je potvrdená infekcia, nebudú môcť odletieť a zostanú v japonských nemocniciach.



Na otázku o závažnosti ochorenia Fauci odpovedal, že sa líši. "Môžete byť infikovaní a mať minimálne príznaky, ale stále máte schopnosť preniesť ochorenie na iného človeka. Alebo môžete byť nakazení a mať výrazné problémy s pľúcami, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu či dokonca zákrok," uviedol.



Fauci dodal, že každý, u koho sa prejavujú potenciálne symptómy choroby COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom, nebude zaradený do evakuačného plánu.



Američania na prepravu svojich občanov z Japonska späť do Spojených štátov pripravili dve charterové lietadlá. Niektorí z nich ostatnú na vojenskej základni v Kalifornii a ďalších prevezú do Texasu.



Ešte pred vstupom do lietadla budú musieť všetci evakuanti absolvovať lekársku prehliadku a na palubu budú vpustení len tí, u ktorých sa neprejavujú nijaké symptómy ochorenia, uviedla americká ambasáda.



Na nový koronavírus zomrelo v Číne už viac než 1600 ľudí odkedy ho zaznamenali v meste Wu-chan, a päť ďalších osôb zomrelo mimo Číny.



Spojené štáty zaviedli dočasný cestovný zákaz pre cudzích občanov, ktorí navštívili Čínu, a karanténne opatrenia pre vlastných obyvateľov vracajúcich sa z danej oblasti, ktorá je epicentrom vypuknutia epidémie.



Výskyt koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Číny bol odvtedy zaznamenaný vo viac ako 25 krajinách.