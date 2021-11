Na vypočutie predvolali desať Trumpových blízkych spolupracovníkov

Wahington 10. novembra (TASR) - Osobitný výbor americkej Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje januárový útok na Kapitol vo Washingtone, si predvolal ďalších desať bývalých spolupracovníkov exprezidenta USA Donalda Trumpa. Uvádza sa to v správe zverejnenej v utorok na webovej stránke výboru.



Výzvy dostaviť sa na vypočutie boli zaslané aj bývalej tlačovej tajomníčke Bieleho domu Kayleigh McEnanyovej a Stephenovi Millerovi, ktorý pôsobil ako hlavný poradca republikánskeho prezidenta.



Predvolanie adresovali aj ďalším Trumpovým spolupracovníkom, ktorí sa snažili dosiahnuť zastavenie prepočítavania hlasov odovzdaných v prezidentských voľbách v novembri roku 2020.



Cieľom výboru je zistiť viac o tom, čo Trump robil a hovoril, keď jeho priaznivci 6. januára násilne zaútočili na Kapitol USA, aby odvrátili jeho volebnú porážku, konštatovala AP.



Výbor "musí s istotou vedieť, akú úlohu zohrali bývalý prezident a jeho spolupracovníci v snahe zastaviť sčítavanie hlasov, či boli v kontakte s niekým mimo Bieleho domu, kto sa pokúsil zvrátiť výsledky volieb," uviedol predseda osobitného výboru Benny Thompson, demokrat z Mississippi.



Ako vyplýva zo správy, McEnanyová urobila v deň útoku na Kapitol niekoľko verejných vyhlásení o údajných volebných podvodoch a sprevádzala Trumpa. Miller sa podľa vyšetrovateľov zapojil do dezinformačnej kampane a presvedčil zákonodarné orgány niekoľkých štátov americkej Únie, aby schválili alternatívne zoznamy voliteľov s cieľom ovplyvniť výsledky hlasovania.



"Výbor vyšetruje protesty, hoci by mal vyšetriť volebný podvod, ktorý viedol k protestom," napísala na sociálnej sieti Twitter Trumpova hovorkyňa Liz Harringtonová.



Správa o týchto predvolaniach prišla deň po tom, čo komisia predvolala šesť ďalších spolupracovníkov bývalého prezidenta, ktorí šírili nepravdy o rozsiahlych podvodoch vo voľbách a plánovali, ako prekaziť víťazstvo prezidenta Joea Bidena.



Zatiaľ nie je jasné, či výbor predvolá aj Trumpa, hoci podľa vedenia výboru to nie je vylúčené.



Doteraz bolo pred výbor predvolaných viac ako 30 predvolaní vrátane šéfa Bieleho domu Marka Meadowsa, dlhoročného Trupovho spojenca Steva Bannona a ďalších, ktorí mali k bývalému prezidentovi blízko.