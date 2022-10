Na výročie ľudovej vzbury v Santiagu opäť vypukli demonštrácie

Santiago 19. októbra (TASR) - Stovky obyvateľov Čile, predovšetkým študentov, protestovali v utorok v hlavnom meste Santiago pri príležitosti tretieho výročia ľudového povstania, ktoré podľa demonštrantov stále neprinieslo želanú spoločenskú zmenu. Informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Demonštranti mali na sebe ochranné okuliare a respirátory v záujme chrániť sa pred slzotvorným plynom. Zablokovali automobiovú dopravu na bulvári Alameda v centre čílskej metropoly. Protestmi bolo zasiahnutých aj niekoľko staníc metra.



Polícia v záujme zachovania pokoja nasadila 25.000 svojich príslušníkov. V najmenej jednej lokalite hlavného mesta nasadila na rozohnanie demonštrantov vodné delo.



Množstvo obchodov v Santiagu zatvorilo skôr, prípadne vôbec neotvorilo prevádzku a školy poslali žiakov domov v predstihu, píše AFP. Demonštrácie boli v krajine v uplynulých rokoch často poznačené potýčkami s bezpečnostnými silami.



Protesty prišli presne tri roky po začiatku masovej vzbury proti zvýšeniu cien metra v roku 2019, ktorá rýchlo prerástla do všeobecného volania po lepších podmienkach a sociálnej rovnosti.



Vláda následne zvýšenie cien zrušila, protesty však pokračovali a počas niekoľko mesiacov trvajúcich potýčok zahynuli desiatky ľudí, kým ďalšie stovky utrpeli zranenia.



Demonštrácie odštartovali reformy, ktoré zahŕňali súhlas vlády s vypracovaním novej ústavy, ktorá je vnímaná ako ústretová pre trh. Nahradila by tú, ktorú krajina zdedila po vojenskej diktatúre Augusta Pinocheta.



Voliči v Čile však v septembri takmer dvojtretinovou väčšinou odmietli návrh ústavy. Je to neúspech pre prezidenta Gabriela Borica, ktorý tvrdil, že nová ústava by v juhoamerickej krajine nastolila éru pokroku.