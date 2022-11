Na vyšetrovanie Trumpových káuz bude dohliadať nezávislý vyšetrovateľ

Washington 18. novembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti USA vymenovalo v piatok nezávislého vyšetrovateľa, ktorý bude dohliadať na vyšetrovanie káuz bývalého prezidenta Donalda Trump. Informovala o tom televízia CNN a ďalšie americké médiá.



Minister spravodlivosti Merrick Garland si pre túto úlohu vybral Jacka Smitha, bývalého hlavného prokurátora osobitného súdu v Haagu vyšetrujúceho vojnové zločiny spáchané v Kosove. Garland zdôraznil, že Jack Smith si v priebehu svojej kariéry vybudoval povesť "nezávislého a odhodlaného prokurátora".



Minister podľa vlastných slov dospel k záveru, že je vo verejnom záujme vymenovať nezávislého vyšetrovateľa po tom, ako Trump tento týždeň ohlásil svoj úmysel kandidovať prezidentských voľbách v roku 2024, v ktorých by mohol byť opäť jeho súperom súčasný šéf Bieleho domu Joe Biden.



Po ukončení vyšetrovania bude nezávislý vyšetrovateľ informovať o svojich zisteniach Merricka Garlanda, v ktorého kompetencii bude rozhodnutie o prípadnom vznesení obvinení.



Donald Trump je aktuálne vyšetrovaný v súvislosti s vlaňajším útokom na Kapitol, pre snahy o zneplatnenie prezidentských volieb z roku 2020 a pre skladovanie utajovaných dokumentov vo svojom sídle na Floride.



Samotný Trump odmieta vyšetrovania voči svojej osobe ako politicky motivované snahy o diskreditáciu.



Ministerstvo spravodlivosti USA využíva inštitút takzvaného osobitného poradcu (special counsel) pri vyšetrovaní káuz často súvisiacich s politikou, v ktorých by mohol pri obvyklých postupoch hroziť konflikt záujmov. V rokoch 2017 až 2019 prebiehalo v USA v tomto formáte vyšetrovanie podozrení z ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016, ktoré viedol právnik a bývalý riaditeľ FBI Robert Mueller.