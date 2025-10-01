< sekcia Zahraničie
Na výstave Dalího zaistili 21 diel, môže ísť o falzifikáty
Medzi zabavenými predmetmi sú tapisérie, kresby, tlače a iné umelecké diela.
Autor TASR
Rím 1. októbra (TASR) - Talianske úrady zaistili až 21 z osemdesiatich diel z prebiehajúcej výstavy umenia venovanej surrealistickému umelcovi Salvadorovi Dalímu pre podozrenie, že ide o falzifikáty, uviedli v stredu karabinieri. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Umelecké diela boli vystavené len niekoľko dní na výstave „Dalí – medzi umením a mýtom“ v severotalianskom meste Parma. Medzi zabavenými predmetmi sú tapisérie, kresby, tlače a iné umelecké diela, uvádza sa vo vyhlásení karabinierov.
Tie isté diela boli predtým vystavené na výstave s rovnakým názvom v múzeu v Ríme. Nadácia Fundación Gala-Salvador Dalí, ktorá spravuje a chráni duševné vlastníctvo umelca po celom svete, vyjadrila obavy o ich pravosť. Po preverení umeleckých diel nariadila rímska prokuratúra zaistenie niektorých z nich.
Dalí, ktorý sa narodil v roku 1904 v španielskom meste Figueres, tam zomrel v roku 1989 vo veku 84 rokov. Stal sa svetoznámym pre svoje surrealistické maľby, ale aj sochy, filmy a iné umelecké diela.
Umelecké diela boli vystavené len niekoľko dní na výstave „Dalí – medzi umením a mýtom“ v severotalianskom meste Parma. Medzi zabavenými predmetmi sú tapisérie, kresby, tlače a iné umelecké diela, uvádza sa vo vyhlásení karabinierov.
Tie isté diela boli predtým vystavené na výstave s rovnakým názvom v múzeu v Ríme. Nadácia Fundación Gala-Salvador Dalí, ktorá spravuje a chráni duševné vlastníctvo umelca po celom svete, vyjadrila obavy o ich pravosť. Po preverení umeleckých diel nariadila rímska prokuratúra zaistenie niektorých z nich.
Dalí, ktorý sa narodil v roku 1904 v španielskom meste Figueres, tam zomrel v roku 1989 vo veku 84 rokov. Stal sa svetoznámym pre svoje surrealistické maľby, ale aj sochy, filmy a iné umelecké diela.