Na výstave Expo v Osake pre baktérie pozastavili vodné predstavenia

Tokio 6. júna (TASR) - Organizátori Svetovej výstavy Expo 2025 v japonskej Osake oznámili, že pre vysoký výskyt baktérií pozastavili každodenné vodné predstavenia a uzavreli plytký bazén určený na osvieženie návštevníkov. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



K tomuto rozhodnutiu došlo po sťažnostiach návštevníkov na výskyt rojov drobného lietajúceho hmyzu v areáli výstavy, ktorá sa koná na umelom ostrove v Osackom zálive a potrvá do polovice októbra.



Od otvorenia výstavy v apríli do jej areálu zavítalo už takmer šesť miliónov ľudí. Hoci prieskumy pred začiatkom výstavy naznačovali vlažný záujem verejnosti, organizátori tvrdia, že počet návštevníkov v posledných týždňoch výrazne vzrástol.



Znepokojenie však vyvolali podmienky v areáli vybudovanom na bývalej skládke. Organizátori uviedli, že zvýšené hodnoty baktérie legionella ich prinútili uzavrieť priestor s plytkou vodou, ktorý bol obľúbený najmä u detí. V stredu z rovnakého dôvodu oznámili aj pozastavenie hudobno-svetelných predstavení fontán pri umelom jazere.



Areál je podľa organizátorov momentálne čistený a rozhodnutie, či budú predstavenia obnovené, by mali oznámiť v priebehu piatka.



Krátko pred otvorením Expo boli na mieste zistené aj zvýšené hodnoty metánu, ktoré mohli predstavovať riziko požiaru. Okrem toho organizátori v posledných dňoch dali v areáli aplikovať aj insekticídy proti rojom neštípajúcich pakomárov, ktoré obťažovali návštevníkov.



Svetová výstava, známa aj ako Expo, sa koná každých päť rokov v inej krajine. Svoju históriu začala písať v roku 1851 v Londýne. K najznámejším symbolom výstav Expo patrí Eiffelova veža postavená pri príležitosti Svetovej výstavy v Paríži.