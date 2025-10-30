< sekcia Zahraničie
Na výstave Salon d'Automne v Paríži je aj slovenská krajinomaľba
Obraz je vystavený od 29. októbra do 2. novembra a je súčasťou medzinárodného výberu umeleckých diel prezentovaných priamo na historickom Námestí svornosti v centre francúzskej metropoly.
Autor TASR
Paríž 30. októbra (TASR) - Slovenský inštitút v Paríži predstavil na 122. ročníku legendárnej parížskej prehliadky súčasného umenia Salon d'Automne (Jesenný salón) slovenskú krajinomaľbu. Ide o tvorbu mladých autorov Heleny Tóthovej a Rastislava Podobu v kurátorskej koncepcii Niny Vrbanovej. Obraz je vystavený od 29. októbra do 2. novembra a je súčasťou medzinárodného výberu umeleckých diel prezentovaných priamo na historickom Námestí svornosti v centre francúzskej metropoly. TASR o tom vo štvrtok informovala riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži Jana Kňažková.
Od začiatku 20. storočia sa Salon d'Automne snaží ponúknuť nový pohľad na spôsob tvorby umenia v závislosti od rôznych období. Svojho času bol privilegovaným miestom avantgardných hnutí fauvizmu, surrealizmu a kubizmu. Táto prehliadka umenia aj dnes spája umelcov rôznych národností z celého sveta a približne 40.000 návštevníkov.
Prezentácia obrazu z dielne slovenských autorov podľa Kňažkovej predstavuje veľký úspech pre slovenskú maľbu, ktorá je súčasťou prestížnej medzinárodnej výstavy.
„Medzi jednotlivými druhmi umenia nie je stanovená žiadna hierarchia, aby diela mohli byť vystavované rovnako slobodne ako v minulosti. Sme hrdí na to, že aj tento ročník širokospektrálnej prehliadky umenia s dlhodobou históriou ozvláštňuje slovenská tvorba,“ dodala riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži.
Od začiatku 20. storočia sa Salon d'Automne snaží ponúknuť nový pohľad na spôsob tvorby umenia v závislosti od rôznych období. Svojho času bol privilegovaným miestom avantgardných hnutí fauvizmu, surrealizmu a kubizmu. Táto prehliadka umenia aj dnes spája umelcov rôznych národností z celého sveta a približne 40.000 návštevníkov.
Prezentácia obrazu z dielne slovenských autorov podľa Kňažkovej predstavuje veľký úspech pre slovenskú maľbu, ktorá je súčasťou prestížnej medzinárodnej výstavy.
„Medzi jednotlivými druhmi umenia nie je stanovená žiadna hierarchia, aby diela mohli byť vystavované rovnako slobodne ako v minulosti. Sme hrdí na to, že aj tento ročník širokospektrálnej prehliadky umenia s dlhodobou históriou ozvláštňuje slovenská tvorba,“ dodala riaditeľka Slovenského inštitútu v Paríži.