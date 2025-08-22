< sekcia Zahraničie
Na vývoji rakety Flamingo sa podieľala iba Ukrajina, tvrdia výrobcovia
Strela je oveľa rýchlejšia ako všetky ostatné rakety v ukrajinskom arzenáli a na jej vývoji sa podľa nej podieľala iba Ukrajina.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 22. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň ohlásil, že Ukrajina spustila výrobu novej rakety dlhého doletu s plochou dráhou letu. Ukrajinci ju nazvali Flamingo, váži viac ako tonu a podľa nich je schopná zasiahnuť ciele vzdialené 3000 kilometrov. Môže preto zasiahnuť akýkoľvek cieľ v európskej časti Ruska. Strelu vyvinula ukrajinská spoločnosť Fire Point, ktorá patrí k významným producentom bojových dronov. TASR o tom píše podľa portálu Politico a agentúry AP.
„Nechceli sme to zverejňovať, ale zdá sa, že teraz je na to správny čas. Flamingo je diaľková riadená strela, ktorá môže niesť 1150-kilogramovú bojovú hlavicu a doletí do Ruska na vzdialenosť 3000 kilometrov,” povedala Iryna Terechová, generálna a technická riaditeľka spoločnosti Fire Point, v rozhovore pre Politico.
Raketu podľa nej vyvinuli veľmi rýchlo, a to už za deväť mesiacov. Strela je oveľa rýchlejšia ako všetky ostatné rakety v ukrajinskom arzenáli a na jej vývoji sa podľa nej podieľala iba Ukrajina. Názov Flamingo (Plameniak) vybrali pre ružovú farbu, ktorou bola pomaľovaná špička rakety počas prvých testov.
Tieto tvrdenia cez týždeň spochybnila ruská štátna tlačová agentúra TASS, podľa ktorej je Flamingo podobná rakete FP-5 od britsko-emirátskej spoločnosti Milanion Group. Ukrajinci to odmietajú a Rusi sa podľa nich iba snažia podkopať technickú vyspelosť Ukrajiny.
Raketa už vstúpila do sériovej výroby, pričom tento mesiac vyprodukovali 211 kusov. „Do decembra ich budeme mať oveľa viac,“ povedal vo štvrtok Zelenskyj, ktorý odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o tejto zbrani, kým „Ukrajina nebude môcť použiť stovky kusov“.
Fire Point v súčasnosti dokáže vyrobiť jednu raketu Flamingo denne. Ich cieľom je zvýšiť objem výroby do októbra na sedem kusov za deň.
Politico usudzuje, že s raketami ako Flamingo si ruská protivzdušná obrana dokáže poradiť. Ukrajina je však podľa portálu dobrá v riadení zložitých vzdušných operácií, pri ktorých sú použité naraz rakety a množstvo dronov na zahltenie protivzdušnej obrany. Ak by sa im ju podarilo prekonať a zasiahnuť ciele v tyle Ruska, Flamingo by mohlo predstavovať smrtiacu hrozbu, hodnotí portál.
Cieľom systémov ako Flamingo je podľa Terechovej zabezpečiť, aby Rusko nemohlo pokračovať vo vojne a aby po podpísaní mierovej dohody znovu nezaútočilo. „Existuje mnoho aspektov, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sme sa mohli uistiť, že Rusko na nás nezaútočí o rok, dva alebo tri,“ uviedla.
Hoci raketu Flamingo považuje za dôležitú, pre Terechovú je kľúčom k zachovaniu nezávislosti Ukrajiny „byť plne vyzbrojený ukrajinskými zbraňami, ktoré sa už osvedčili ako najúčinnejšie na bojisku“.
„Nechceli sme to zverejňovať, ale zdá sa, že teraz je na to správny čas. Flamingo je diaľková riadená strela, ktorá môže niesť 1150-kilogramovú bojovú hlavicu a doletí do Ruska na vzdialenosť 3000 kilometrov,” povedala Iryna Terechová, generálna a technická riaditeľka spoločnosti Fire Point, v rozhovore pre Politico.
Raketu podľa nej vyvinuli veľmi rýchlo, a to už za deväť mesiacov. Strela je oveľa rýchlejšia ako všetky ostatné rakety v ukrajinskom arzenáli a na jej vývoji sa podľa nej podieľala iba Ukrajina. Názov Flamingo (Plameniak) vybrali pre ružovú farbu, ktorou bola pomaľovaná špička rakety počas prvých testov.
Tieto tvrdenia cez týždeň spochybnila ruská štátna tlačová agentúra TASS, podľa ktorej je Flamingo podobná rakete FP-5 od britsko-emirátskej spoločnosti Milanion Group. Ukrajinci to odmietajú a Rusi sa podľa nich iba snažia podkopať technickú vyspelosť Ukrajiny.
Raketa už vstúpila do sériovej výroby, pričom tento mesiac vyprodukovali 211 kusov. „Do decembra ich budeme mať oveľa viac,“ povedal vo štvrtok Zelenskyj, ktorý odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o tejto zbrani, kým „Ukrajina nebude môcť použiť stovky kusov“.
Fire Point v súčasnosti dokáže vyrobiť jednu raketu Flamingo denne. Ich cieľom je zvýšiť objem výroby do októbra na sedem kusov za deň.
Politico usudzuje, že s raketami ako Flamingo si ruská protivzdušná obrana dokáže poradiť. Ukrajina je však podľa portálu dobrá v riadení zložitých vzdušných operácií, pri ktorých sú použité naraz rakety a množstvo dronov na zahltenie protivzdušnej obrany. Ak by sa im ju podarilo prekonať a zasiahnuť ciele v tyle Ruska, Flamingo by mohlo predstavovať smrtiacu hrozbu, hodnotí portál.
Cieľom systémov ako Flamingo je podľa Terechovej zabezpečiť, aby Rusko nemohlo pokračovať vo vojne a aby po podpísaní mierovej dohody znovu nezaútočilo. „Existuje mnoho aspektov, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sme sa mohli uistiť, že Rusko na nás nezaútočí o rok, dva alebo tri,“ uviedla.
Hoci raketu Flamingo považuje za dôležitú, pre Terechovú je kľúčom k zachovaniu nezávislosti Ukrajiny „byť plne vyzbrojený ukrajinskými zbraňami, ktoré sa už osvedčili ako najúčinnejšie na bojisku“.