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Na webe Bieleho domu pribudli videohry propagujúce Trumpovu politiku

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Videohry na webe Bieleho domu. Foto: TASR/AP

Používatelia môžu napríklad chrániť hranicu stavaním múra alebo chytať migrantov pri rieke Rio Grande.

Autor TASR
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Washington 4. septembra (TASR) - Biely dom vo štvrtok spustil novú webovú stránku „Arcade“, na ktorej si ľudia môžu zahrať päť videohier s retro dizajnom a propagujúce politiku prezidenta Donalda Trumpa. Používatelia môžu napríklad chrániť hranicu stavaním múra alebo chytať migrantov pri rieke Rio Grande. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.

Hra „Build the Wall“ (Postav múr) je inšpirovaná tetrisom a hráči sa v nej majú pokúsiť postaviť múr „na ochránu hranice pred blížiacou sa hordou“. „Rio Run“ je založená na tradičnej hre „Snake“ (Had) a hráči v nej môžu hliadkovať pozdĺž rieky Rio Grande a zatýkať ľudí, ktorí sa ju pokúsia prekročiť. Tieto osoby sú po dokončení hry „deportované“.

Arcade ponúka aj hry „Supply Line“ (Výrobná linka), „Flappy Bill“ a „Trump Savings Tycoon“ založené na tradičných arkádových hrách. Biely dom iniciatívu predstavil na sociálnych sieťach s animáciami, ktoré parodovali populárne herné konzoly ako PlayStation alebo Nintendo.

Pri jednej z nich Biely dom využil logo zaniknutej japonskej konzoly Sega a premenil ho na MAGA podľa Trumpovho hnutia Make America Great Again (Urobme Ameriku znovu skvelou).
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