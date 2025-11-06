< sekcia Zahraničie
Na webe sa šíri nostalgia za Francom, experti hovoria o polopravdách
Mnohí Španieli napríklad pripisujú výstavbu vodných diel výlučne Francovi.
Autor TASR
Madrid 6. novembra 2025 (TASR) - Polstoročie po smrti španielskeho diktátora Francisca Franca sa na internete, predovšetkým na sociálnych sieťach, šíria príspevky s nostalgiou spomínajúce na Francove zásluhy v oblasti sociálneho zabezpečenia, bývania alebo výstavby vodných diel s tým, že „za Franca sa žilo lepšie“. Podľa expertov však takéto virálne porovnania a nepresnosti zavádzajú občanov, ktorí majú minimálne znalosti o období rokov 1939 až 1975, píše agentúra AFP.
„Úroveň vedomostí o našej histórii je slabá,“ povedal profesor politickej komunikácie na Navarrskej univerzite Jordi Rodríguez Virgili. Podľa neho neznalosť v spojení s „tak emotívnou, rozdeľujúcou a polarizujúcou“ témou, ako je generál Franco, vytvára živnú pôdu pre dezinformácie.
Mnohí Španieli napríklad pripisujú výstavbu vodných diel výlučne Francovi. „Je na tom zrnko pravdy – a to je pre dezinformácie dôležité. Nie všetky priehrady však postavil on,“ dodal Virgili s tým, že všeobecný plán výstavby zavlažovacích kanálov a priehrad existoval už na začiatku 20. storočia. Mnoho vodohospodárskych projektov, ktoré slúžia dodnes, však postavil iný pravicový diktátor - Miguel Primo de Rivera, ktorý vládol v rokoch 1923 až 1930.
V súvislosti s generálom Francom sa na sociálnych sieťach objavujú aj príspevky, podľa ktorých „Španielsko v roku 1942 zaviedlo spoľahlivý systém sociálneho zabezpečenia, ktorý zaručoval pracujúcim prístup k zdravotnej starostlivosti a dôchodkom“.
Franco však nezaviedol všetky benefity spájané so súčasnými systémami sociálneho zabezpečenia, ktorého počiatky siahajú až k zákonom z roku 1900. Viaceré dávky existovali už pred obdobím, keď vládol Franco, napr. dôchodkový systém z roku 1919 či podpora v nezamestnanosti alebo sedem dní platenej dovolenky z roku 1931.
Za generála Franca sa v roku 1963 všetky opatrenia združili do jedného celku pod hlavičkou „sociálne zabezpečenie“. Agentúra AFP tiež pripomína, že Španieli dostali 21 dní dovolenky až v roku 1976, teda po Francovej smrti.
Pokiaľ ide o bývanie, ktorého nedostupnosť je v Španielsku horúcou témou už dlhé roky, existuje podľa AFP tendencia porovnávať súčasnú krízu s údajne priaznivejšou situáciou za Franca. V rokoch 1943 a 1975 sa postavilo s vládnou podporou 3,4 milióna bytov, z toho menej než 22 percent pre nízkopríjmové skupiny. Za vlád premiéra Pedra Sáncheza, ktorý je pri moci od roku 2018, bolo do prvého štvrťroka 2025 postavených približne 67.000 tzv. „chránených bytov“ s regulovanými cenami. Porovnávanie dvoch úplne odlišných systémov - diktatúry a demokracie - je však podľa Alfonsa Fernandeza Carbajala u Oviedskej univerzity problematické, pretože v súčasnosti má v tejto oblasti významné kompetencie aj samospráva.
