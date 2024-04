Na webe sú dostupné digitalizované listy britského horolezca Malloryho

Londýn 23. apríla (TASR) - Listy manželke, písané jedným z najznámejších britských horolezcov Georgeom Mallorym, ktorý zmizol v roku 1924 pod vrcholom Mount Everestu, boli digitalizované a sú zverejnené na webovej stránke Magdalene College - inštitúcie spojenej s univerzitou v Cambridge.



Ako na svojom webe priblížila televízia Sky News, Mallory mal 37 rokov, keď so svojím horolezeckým partnerom Andrewom Irvinom zmizli blízko vrcholu najvyššej hory sveta. Kým Malloryho telo sa našlo o 75 rokov neskôr, Irvinove pozostatky sa nenašli. Doteraz nie je známe ani to, či sa im podarilo dostať sa na vrchol Mount Everestu.



Listy adresované Malloryho manželke Ruth boli zverejnené pri príležitosti 100. výročia jeho zmiznutia.



Väčšina korešpondencie vznikla v čase od Malloryho zasnúbenia s Ruth v roku 1914 po jeho smrť. Zachoval sa aj posledný list, ktorý Mallory napísal tesne pred svojím posledným pokusom dobyť vrchol Mount Everestu, kde opísal pravdepodobnosť úspechu "50 k jednej v náš neprospech".



Zverejnené boli aj tri ďalšie listy nájdené pri Malloryho tele v roku 1999 – jeden od jeho brata Trafforda Leigh-Malloryho; o ďalšom sa predpokladá, že pochádza od členky podporného tímu expedície Stelly Cobden-Sandersonovej, a posledným je list od jeho sestry Mary Brookeovej, napísaný z Colomba na Srí Lanke.



Archivárka Magdalene College Katy Greenová, ktorá sa spolupodieľala na digitalizácii listov, uviedla, že jej bolo "potešením pracovať s týmito listami". Objasnila, že každý používateľ internetu sa teraz môže ponoriť do života človeka, ktorý okrem svojich misií na "streche sveta" bojoval aj v bitke na Somme počas prvej svetovej vojny.



V listoch sa píše aj o obyčajných veciach - napr. ako Ruth Mallorymu na front posielala slivkové koláče a grapefruit, ktorý podľa Malloryho neskoršej reakcie nebol dostatočne zrelý.



Mallory sa v jednom z listov vracia aj k svojej návšteve Spojených štátov v roku 1923, keď v čase prohibície navštevoval tajné bary, objednával si mlieko, ale dostával namiesto neho whisky.



Prvý zdokumentovaný výstup na vrchol Mount Everestu uskutočnil v roku 1953 novozélandský horolezec sir Edmund Hillary s tibetským horolezcom Tenzingom Norgayom.